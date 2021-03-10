Телеведущая Елена Малышева раскрыла формулу крепкого брака

10.03.2021, 14:58, Разное

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В субботу, 13 марта, свой 60-летний юбилей будет отмечать ведущая программы «Жить здорово!» Елена Малышева. В честь этого события она дала интервью, в котором раскрыла формулу крепкого брака.

Елена Малышева замужем уже более 30 лет и считает, что ее судьба сложилась таким образом благодаря супругу. Игорь Малышев – профессор, а также, как отметила ведущая, «настоящий мужчина». Супруга она характеризует как немногословного, независтливого и фундаментально надежного человека. Кроме этого, Елена Васильевна считает его суперпрофессионалом своего дела.

Будущая именинница призналась, что главному секрету счастливого брака ее научила мать. Как отмечает Елена Малышева, формула достаточно простая: несмотря на обиды, близкие люди должны понять и простить друг друга. Это самое главное умение, которое является залогом крепких отношений. Ведущая «Жить здорово!» не отрицает, что и у них в семье бывают ссоры, но для нее супруг всегда остается самым родным человеком на свете. Взаимопонимание, по словам знаменитости, чрезвычайно важно в семье. Близкие могут как «дать прекрасную судьбу, так и отнять ее».

Семья медиков, которые в браке уже 34 года, воспитала двух сыновей. Наследники пары живут и стоят карьеру в США, а старший сын уже подарил им троих внуков.

Источник: teleprogramma.pro