 

Ученые: Томатный сок способен снижать давление и уровень холестерина

10.03.2021, 14:58, Разное
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Японские исследователи из Токийского медуниверситета рассказали о пользе, которую несет употребление томатного сока. По их словам, это витаминный напиток способен снизить давление и уровень холестерина у пациентов, подверженных риску сердечно-сосудистых заболеваний.
В исследовании ученых из Японии принимали участие более 480 человек. На протяжении года испытуемые пили томатный сок без добавления соли, фиксируя в дневнике изменения в самочувствии. В конце проведения эксперимента специалисты отметили, что у участников, которые страдали от гипертонии или предгипертонии, давление снизилось на 3%. При этом положительный эффект наблюдался только в том случае, если томатный сок был в чистом виде. Дело в том, что в соленом красном напитке большая концентрация натрия.

Похожее исследования проводили и американские ученые, которые согласны с выводами своих японских коллег. По их словам, сок из томатов не только влияет на давление, но и снижает уровень холестерина. Кроме этого напитка, на стабилизацию кровяного давления влияет чай каркаде и свекольный сок.

Источник: 360tv.ru



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