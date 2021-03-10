 

Цымбалюк-Романовская вспомнила, как Джигарханян лишил ее невинности

10.03.2021, 14:58, Разное
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Виталина Цымбалюк-Романовская в рамках онлайн-интервью с украинским журналистом Дмитрием Гордоном вспомнила, как актер Армен Джигарханян лишил ее невинности. Будущая знаменитость без раздумий пошла на этот шаг, поскольку восхищалась артистом.
Армен Джигарханян лишил невинности Цымбалюк-Романовскую, когда той был 21 год. Отношения пары были долгими и периодами складывались довольно сложно. Актер жил с пианисткой 17 лет, а потом внезапно обвинил ее в краже денежных средств. После развода Армен Борисович старался не говорить о экс-супруге.

Что касается Виталины Цимбалюк-Романовской, то она всегда с трепетом вспоминает о годах, проведенных рядом со знаменитым артистом. Когда она увидела Джигарханяна на сцене театра, то сразу же влюбилась. Знакомство с актером переросло в дружбу, а потом развился бурный роман.

В половую связь с актером пианистка вступила только спустя пять лет после первой встречи. В тот момент Джигарханян был очень осторожным и деликатным. Для него интимный вопрос всегда имел большую важность. Даже после инсульта актер спрашивал, сможет ли он снова вступать в половую связь. Когда Армен Борисоваич потерял данную способность, Цымбалюк-Романовская объяснила ему, что ничего серьезного не произошло.

Примечательно, что пара хотела общих детей, но когда Джигарханян заговорил о наследниках, ему было уже больше 75 лет. Сейчас пианистка не против стать матерью, однако рядом с ней нет любимого мужчины, который бы согласился на это.



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