Мнение: Паникерство?

10.03.2021, 14:32, Разное

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Этот материал не стоит воспринимать как некий акт паникерства, но, сегодня ситуация на линии разведения огня между Украиной и ЛДНР с каждым днём накаляется. Последние дни возобновились обстрелы территории Донбасса со стороны киевской военщины, никому пока не известны их истинные намерения и как они собираются себя вести дальше. Поэтому этот материал может быть полезен людям в случае возникновения экстремальных ситуаций.

Если вы услышали свист снаряда (он больше похож на шорох), а через 2-3 секунды – взрыв, сразу падайте на землю. Не паникуйте: уже то, что вы слышите сам звук полета, означает, что снаряд пролетел достаточно далеко от вас, а те секунды перед взрывом лишь подтвердили достаточно безопасное расстояние. Однако следующий снаряд может полететь ближе к вам, поэтому вместо самоуспокоения быстро и внимательно оглянитесь вокруг: где можно спрятаться надежнее?

В случае, если обстрел застал вас в маршрутке, троллейбусе или трамвае – следует немедленно остановить транспорт, отбежать от дороги в направлении „от домов и сооружений” и залечь на землю. Осмотритесь и глазами поищите более надежное укрытие неподалеку. Перебегать следует короткими быстрыми бросками сразу после следующего взрыва.

Если первые взрывы застали вас в дороге на собственном автомобиле – не рассчитывайте, что на авто вы сможете быстро уйти от обстрела: вы никогда не будете знать, в какую сторону перенесется огонь, или когда начнется следующий обстрел, скажем, из минометов. Кроме того, бензобак вашего авто добавляет опасного риска обгореть. Поэтому опять-таки: немедленно остановите машину и как можно быстрее ищите укрытие.

Не годятся для укрытия следующие места:

подъезды любых домов; от многоэтажных или многоквартирных домов вообще следует отбежать хотя бы метров на 30-50;

места под различной техникой (скажем, под грузовиком или автобусом);

обычные жэковские подвалы домов; они совершенно не приспособлены для укрытия во времени авианалетов или ракетно-артиллерийских обстрелов (речь идет о слабом перекрытия, отсутствие запасных выходов, вентиляции и т.п.); есть большой риск оказаться под массивными завалами; загромождение таких подвалов влечет за собой риск моментальной пожара или задымленности.

Ни в коем случае:

не следует прятаться снаружи под стенами современных домов (!); нынешние бетонные „коробки” не имеют ни малейшего запаса прочности и легко рассыпаются (или „состоят”) не только от прямого попадания, но и даже от сильной взрывной волны: есть большой риск обвалов и завалов.

нельзя прятаться под стенами офисов и магазинов! – от взрывной волны сверху будет падать много стекла; это не менее опасно, чем металлические осколки снарядов.

нельзя прятаться среди штабелей, в местах, заложенными контейнерами, захламленными ящиками, стройматериалами и т.д. (срабатывает подсознательный рефлекс: спрятаться так, чтобы не видеть ничего); эта ошибка опасна тем, что вокруг вас могут быть легковоспламеняющиеся предметы и вещества: возникает риск оказаться среди внезапного пожара.

нельзя прыгать в реку, в озеро, в фонтан и т.п.: взрыв бомбы или снаряда в воде даже на значительном расстоянии является очень опасным: сильный гидроудар и – как следствие – тяжелая контузия.

Можно укрыться в следующих местах:

в специально оборудованном бомбоубежище (если повезет); от обычного жэковского подвала настоящее бомбоубежище отличается толстым надежным перекрытием над головой, системой вентиляции и наличием двух (и более) выходов на поверхность;

в подземном переходе;

в метро (идеально!);

в любой канаве, траншеи или яме;

в широкой трубе водостока под дорогой (не стоит лезть слишком глубоко, максимум на 3-4 метра);

вдоль высокого бордюра или фундамента забора;

в очень глубоком подвале под капитальными домами старой застройки (желательно, чтобы он имел таки 2 выхода);

в подземном овощехранилище, силосной яме т.п.;

в смотровой яме открытого (на воздухе) гаража;

в канализационных люках рядом с вашим домом; это очень хороший тайник (но хватит ли у вас сил быстро открыть тяжелую железяку(?); важно также, чтобы это была именно канализация или водоснабжение – ни в коем случае не газовая магистраль!)

в ямах-„воронках”, что остались от предыдущих обстрелов или авианалетов.

В худшем случае – когда в поле зрения нет укрытия, куда можно перебежать одним быстрым броском – просто ложитесь на землю и лежите, закрыв голову руками!. Подавляющее большинство снарядов и бомб разрываются в верхнем слое почвы или асфальта, поэтому осколки в момент взрыва разлетаются на высоте минимум 30-50 см над поверхностью.

Итак, общее правило: ваше укрытие должно быть хотя бы минимально углубленным и, вместе с тем, должно находиться подальше от сооружений, которые могут обрушиться на вас сверху при прямом попадании, или могут вспыхнуть.

Идеальную защиту дает траншея или канава (подобная окопу) глубиной 1-2 метра, на открытом месте.

Спрятавшись в укрытии, ложитесь и обхватите голову руками. Приоткройте рот – это убережет от контузии при близком разрыве снаряда или бомбы.

Не паникуйте. Займите свою психику чем-нибудь. Можно считать взрывы: знайте, что максимум после 100-го взрыва обстрел точно закончится. Можно попробовать мысленно считать минуты. Во-первых, это отвлекает. Во-вторых, так вы сможете ориентироваться в ситуации: артиллерийский обстрел не длится вечно, максимум – двадцать минут; авианалет – значительно меньше. В наши времена не бывает долгих бомбардировок, большие группы бомбардировщиков не применяются.

После окончания обстрела (бомбардировки):

Покидая место тайника, не давайте себе расслабиться. Теперь все ваше внимание должно быть сконцентрировано себе под ноги!

Не поднимайте с земли никаких незнакомых вам предметов! Авиабомба, ракета или снаряд могли быть кассетными! Боевые элементы часто не разрываются при падении, но могут взорваться позже, в руках – от малейшего движения или прикосновения. Все внимание – детям и подросткам: не дайте им ничего подымать из-под ног!

09.03.21. Заметка от журналистов.

«Будет очень больно: в Москве предупредили Киев о катастрофических последствиях наступления на Донбасс. “Россия не сможет оставить русских, российских граждан, на съедение карателям в случае, если Киев решится устроить попытку блицкрига в Донбассе. Об этом в своем телеграм-канале написал глава Россотрудничества Евгений Примаков.

По его словам, в числе многих прочих инструментов у России должно быть подавление военной, командной инфраструктуры режима, в том числе и вне района непосредственных боевых действий.

«При этом Россия формально просто повторит ровно то, что многократно делали наши уважаемые партнёры в отношении многих прочих правительств, обвинив тех в преступлениях против гражданского населения», — отметил Примаков.

«И если Киеву не очень жаль потерять своих солдат в новых котлах (вероятно, что Киев на это и рассчитывает — надеясь вызвать реакцию Вашингтона), — то потерять, ну, например, Банковскую, узлы связи, аэродромы, электростанции, мосты, железнодорожные развязки, крупные промышленные предприятия, производящие военную продукцию, Киевскому режиму будет очень больно», — подчеркнул он.

При этом глава Россотрудничества отметил, что высказал свое мнение как бывший эксперт по международным делам, а не госслужащий.

Primakov.

“Да, полагаю, что если Киев и правда готовится к блицкригу на Донбассе, решив расплеваться с Минскими соглашениями и прочими сантиментами, то, полагаю, Россия не сможет оставить русских, российских граждан, на съедение карателям.

Да, полагаю, что в числе многих прочих инструментов у России должно быть подавление военной, командной инфраструктуры режима, в том числе и вне района непосредственных боевых действий, при этом Россия формально просто повторит ровно то, что многократно делали наши уважаемые партнёры в отношении многих прочих правительств, обвинив тех в преступлениях против гражданского населения.

И если Киеву не очень жаль потерять своих солдат в новых котлах (вероятно, что Киев на это и рассчитывает – надеясь вызвать реакцию Вашингтона),— то потерять, ну, например, Банковскую, узлы связи, аэродромы, электростанции, мосты, железнодорожные развязки, крупные промышленные предприятия, производящие военную продукцию, Киевскому режиму будет очень больно.

Но это всего лишь предположение, никак не связанное с моей работой, исключительно с позиций бывшего эксперта по всяким международным делам.

Впрочем, мне кажется, что-то подобное я уже писал несколько раз. Жаль, что приходится возвращаться.

Накануне журналист ВГТРК Андрей Медведев заявил, что Запад готовит в Донбассе повторение войны 08.08.08. По его словам, ситуация в Донбассе с вероятной подготовкой Украины к началу активных боевых действий весьма напоминает события 2008 года, когда Грузия попыталась решить югоосетинскую проблему военным ударом.

Также вчера первый заместитель председателя комитета по обороне Госдумы РФ Александр Шерин заявил, что, если президент Украины Владимир Зеленский отдаст приказ украинским боевикам о наступлении в Донбассе, Россия будет готова защитить ЛНР и ДНР».

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