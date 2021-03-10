В Кремле прокомментировали возможность встречи Путина с Зеленским

10.03.2021, 14:12, Новости дня

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Спикер Кремля Дмитрий Песков, комментируя возможность встречи президента РФ Владимира Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским, заявил, что она, как и любая другая встреча, должна быть хорошо подготовлена. Об этом 10 марта сообщают российские “Известия”.

Как уточнил спикер Кремля, в данном случае подготовка заключается в выполнении ранее достигнутых договоренностей в минском и нормандском форматах.

По словам Пескова, “Путин никогда не опровергает априори какие-либо встречи, тем более когда встречи могут быть результативными и принести пользу всем”.

9 марта на пресс-конференции в рамках форума “Украина 30” Зеленский заявил, что если встреча в нормандском формате в обозримом будущем не состоится, будет приложено максимум усилий для встречи с лидерами Франции, Германии и России по отдельности.

“Нормандская встреча в любом случае готовится. Скажу от себя то, что говорил и нашим западным партнерам: не будет встречи в нормандском формате – найду формат, когда встречусь с каждым лидером “Нормандской четверки”. Как говорят, если гора не идет к Магомету… Ничего страшного, я встречусь с каждым из них отдельно”, – подчеркнул президент.

В 2014 году Россия оккупировала Крым и начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией, и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта на Донбассе ведутся в трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), а также в нормандском формате – с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.

Последний раз саммит лидеров “Нормандской четверки” проходил больше года назад – 9 декабря 2019 года в Париже. В его итоговом коммюнике указано, что стороны договорились о прекращении огня, открытии новых пунктов пропуска, обмене удерживаемыми лицами по формуле “всех на всех” до 31 декабря 2019 года, разведении сил и средств на трех новых участках на Донбассе, продлении на год действия закона “Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей” и расширении мандата специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Договоренности были выполнены частично.

Ожидалось, что следующий саммит состоится в марте – апреле 2020 года, однако этого не произошло.

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