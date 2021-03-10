 

В МИД Беларуси предложили консулу Польши покинуть страну

10.03.2021, 14:12, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Министерство иностранных дел Беларуси собирается выслать польского консула Ежи Тимофеюка из-за его участия в неофициальном мероприятии. Об этом говорится в заявлении ведомства от 9 марта. 

По информации МИД Беларуси, Тимофеюк участие в неофициальном мероприятии, посвященном “дню проклятых солдат” – участников антикоммунистического подполья в Польше во время и после Второй мировой войны.

“Абсолютно неприемлемы для нас героизация военных преступников, циничное оправдание геноцида белорусского народа, грубейшие нарушения обязательств польской стороны по недопущению героизации нацизма”, – говорится в сообщении.

МИД Беларуси напомнил о преступлениях “проклятых солдат” под командованием Ромуальда Райса по прозвищу “Бурый”, отряд которого убил несколько десятков православных крестьян на востоке Польши.

“Своими преступлениями в местах компактного проживания белорусского национального меньшинства “проклятые солдаты” под командованием Ромуальда Райса поставили себя на один уровень с гитлеровскими карателями. Память о сожженных деревнях, сотнях убитых и искалеченных мирных граждан священна для нашей страны. И Беларусь, и Польша заплатили колоссальную цену за выживание своих народов в той страшной войне”, – заявили дипломаты. 

Участием в указанном мероприятии польский представитель грубо нарушил нормы международного права, в частности – Венскую конвенцию о консульских сношениях, заявили в МИД Беларуси. 

Зимой 1946 года отдел Райса сжег пять деревень возле Бельска Подляского: Зани, Залешаны, Концевизна, Скворцы и Волька Выгоновская, где большинство населения были православными белорусами. Следственный отдел института народной памяти Польши, расследовавший дело о сожжении, утверждает, что были убиты 79 человек, сообщил телеканал Белсат.

По информации членов Общественного комитета семей жертв, число убитых втрое больше. Среди погибших – перевозчики, чьими услугами пользовался отдел во время путешествий по окрестностям. Институт присвоил этому преступлению статус геноцида. В 2005 году расследование прекратили.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.12 / “Я, как человек, который любит женщину, любил и ее детей”. Потап рассказал об отношениях с дочерью экс-супруги Горовой

16.11 / В Монреале представили мощную OLED-подсветку для распознавания лиц

27.11 / Трамп назвал условие, при котором готов покинуть Белый дом

18.11 / Бундестаг принял вызвавшие протесты в Берлине поправки

04.07 / В Якутии опрокинулся микроавтобус, пострадали шесть человек

17.01 / “На Бузову”. В штабе Навального сообщили, что во Внуково собралось около 100 человек массовки певицы, их пускают в аэропорт без билетов

13.09 / На акции «желтых жилетов» в Париже задержаны более 250 человек

10.11 / В Перу президенту объявили импичмент

18.02 / Джамала позировала на крыше киевской высотки

11.01 / В Петербурге двух мужчин задержали за попытку помешать ночному рейду по барам

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска