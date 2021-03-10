В МИД Беларуси предложили консулу Польши покинуть страну

10.03.2021, 14:12, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Министерство иностранных дел Беларуси собирается выслать польского консула Ежи Тимофеюка из-за его участия в неофициальном мероприятии. Об этом говорится в заявлении ведомства от 9 марта.

По информации МИД Беларуси, Тимофеюк участие в неофициальном мероприятии, посвященном “дню проклятых солдат” – участников антикоммунистического подполья в Польше во время и после Второй мировой войны.

“Абсолютно неприемлемы для нас героизация военных преступников, циничное оправдание геноцида белорусского народа, грубейшие нарушения обязательств польской стороны по недопущению героизации нацизма”, – говорится в сообщении.

МИД Беларуси напомнил о преступлениях “проклятых солдат” под командованием Ромуальда Райса по прозвищу “Бурый”, отряд которого убил несколько десятков православных крестьян на востоке Польши.

“Своими преступлениями в местах компактного проживания белорусского национального меньшинства “проклятые солдаты” под командованием Ромуальда Райса поставили себя на один уровень с гитлеровскими карателями. Память о сожженных деревнях, сотнях убитых и искалеченных мирных граждан священна для нашей страны. И Беларусь, и Польша заплатили колоссальную цену за выживание своих народов в той страшной войне”, – заявили дипломаты.

Участием в указанном мероприятии польский представитель грубо нарушил нормы международного права, в частности – Венскую конвенцию о консульских сношениях, заявили в МИД Беларуси.

Зимой 1946 года отдел Райса сжег пять деревень возле Бельска Подляского: Зани, Залешаны, Концевизна, Скворцы и Волька Выгоновская, где большинство населения были православными белорусами. Следственный отдел института народной памяти Польши, расследовавший дело о сожжении, утверждает, что были убиты 79 человек, сообщил телеканал Белсат.

По информации членов Общественного комитета семей жертв, число убитых втрое больше. Среди погибших – перевозчики, чьими услугами пользовался отдел во время путешествий по окрестностям. Институт присвоил этому преступлению статус геноцида. В 2005 году расследование прекратили.

—