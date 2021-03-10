Осадчая показала букет, который получила от Шмыгаля
10.03.2021, 14:12,
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Украинская ведущая Катя Осадчая 10 марта в Instagram Stories разместила фото, на котором запечатлена с букетом цветов.
“Праздник продолжается. Цветы от премьера. Благодарю”, – подписала снимок Осадчая, отметив в публикации страницу премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.
Скриншот: kosadcha / Instagram
Катя Осадчая родилась в 1983 году в Киеве. В юности строила карьеру модели. Она ведет программу “Светская жизнь” на “1+1”.
Премьер-министр Украины Шмыгаль в недавнем интервью Осадчей комментировал свое внешнее сходство с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем.
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