Ученые разработали светящееся тату как аналог медицинского датчика

10.03.2021, 14:08, Разное

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Ученые из Италии создали уникальное тату, которое работает как медицинский датчик. Известно, что он является временным. Разработка получила светоизлучающие технологии, применяющиеся в экранах смартфонов и телевизоров.

По словам авторов исследования, временные татуировки могут выполнять функции медицинских датчиков. Сообщается, что они оснащены OLED-светодиодами. В здравоохранения такие тату способны излучать свет, когда состоянии здоровья пациента меняется. Кроме того, новую технологию можно попробовать использовать для борьбы с раковыми клетками.

Принцип нанесения таких тату является очень простым. Сначала рисунок отпечатывается на специальной бумаге, а потом последняя клеится на кожу, затем место необходимо смочить жидкостью. Избавиться от такой татуировки можно просто посредством мыла и воды.

Источник: moika78.ru