Дача — это круто! – Личное мнение

10.03.2021, 13:58, Разное

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Когда мне было 20, я презирала всё, что связано с садово-огородными работами. Одна только мысль о даче вгоняла меня в тоску. Всё, что я хотела, — это жить исключительно в бетонных стенах и дышать автомобильными газами в центре города.

Теперь мне — почти 40, и я считаю, что своя лужайка — это круто.



Фото: istockphoto.com

Очень жду, когда потеплеет, чтобы можно было уже заниматься йогой на этой самой лужайке, писать статьи, сидя не в кабинете, а во дворе: под кофеёк и щебет птиц, а не рёв соседского перфоратора.

Своя земля — это, конечно, более высокое качество жизни. Рано или поздно к такому выводу приходят почти все.

Не уверена, что когда-нибудь дозрею до грядок, но на качестве того, что у меня — на тарелке, я заморочена уже давно и серьёзно.

Я не ем овощи и фрукты, которые везут нам из-за океана. Представляете, как и чем их нужно обработать, чтобы они к нам, в принципе, доплыли?

Там — столько химии, что и до рака желудка — недалеко, если лопать такое годами, наивно веря, что от овощей и фруктов организму может быть только польза.

Есть у меня подруга, сынишка которой постоянно страдал от аллергии. Измучился бедный.

Когда я увидела, какое яблоко дала ему мать, мне сразу стало понятно, в чём дело.

«Перестань пичкать ребёнка химией, дура!» — сказала я тогда, на что услышала в ответ: «Ребёнку нужны фрукты и овощи».

Это правда. Ребёнку, как и любому другому человеку, овощи и фрукты просто необходимы, но только чистые, без химии.

Такие, которые можно вырастить на своих грядках.

В то лето подруга взяла сына подмышку и перевезла его на дачу к ненавистной ей свекрови с дедом.

И что вы думаете? Пацан на своих овощах, фруктах и ягодах ожил: сыпь прошла. Стал набирать вес.



Фото: istockphoto.com

Нет, я не призываю вас бросить город и переехать «на деревню дедушке, Константину Макаровичу».

Но если у вас есть родители, а у тех — дом на своём участке или дача, помогите им вырастить по-настоящему полезные овощи и фрукты для всей семьи.

Да не пугайтесь вы так! Самим вам пахать на грядках не придётся.

Просто подарите матери или отцу (кто у вас там — по садово-огородной части) правильную подкормку для растений, чтобы на этих грядках выросло действительно что-то стоящее и в достаточном для всей семьи количестве.

Правильная подкормка — содержит фитогормоны, которые растения выработали бы сами, если бы росли в подходящем климате.

Такую производит компания Ортон — ведущий со времён развала СССР российский производитель природных удобрений.

Рассказывая вам о той или иной компании, я всегда стараюсь узнать, кто за ней стоит: какой человек её основал, кто ею управляет. Ну, чтобы вы понимали, с кем имеете дело.

Основатель «Ортон» — Иван Семёнович Новиков — военный пенсионер, отец четырёх сыновей, дачник и пасечник.

В свои 70 лет Иван Семёнович катается по тайге на собственном вездеходе, сплавляется по рекам. Он крайне дисциплинирован и всегда нацелен на результат. Про него говорят: «Никогда не подведёт». И знаете, что? Я в это верю, а, значит, верю и в продукцию, которую производит компания Новикова.

Скоро — дачный сезон, и огородники уже озабочены целым рядом проблем.

В земле — грибки и вредные бактерии. Как их извести?

Рассада не всходит. Чем бы её подкормить?

А если ещё поздние заморозки ударят, не будет завязи или всё опадёт, что тогда делать?

Всё решается легко и за копейки!

Чтобы защитить растения от болячек, достаточно перед посадкой обработать почву препаратом «Споробактерин». Он содержит натуральные споры полезных бактерий (не химия!), которые уничтожают грибки и бактерии, вредящие овощам, фруктам и ягодам.

Для роста урожайности есть препарат «Завязь».

«Завязь» содержит природное (то есть, естественное — никакой химии!) ростовое вещество, которое стимулирует завязывание плодов и делает их устойчивыми к опаданию. С «Завязью» овощи и ягоды плодоносят, даже если лето выдалось холодным или дождливым.

Все препараты «Ортон» проходят строжайшую проверку на токсическую и биологическую безопасность. Это значит, что они не вредят почве, воде, человеку, животным и полезным насекомым вроде пчёл.

Помогите своим огородникам! Люди, которые любят землю, это точно оценят.



Фото: istockphoto.com

Одно дело — пахать на грядках без результата, которым можно похвастаться, и зарабатывать себе при этом грыжу, и совершенно другое — вырастить впечатляющий урожай на всю семью, прикладывая к этому гораздо меньше усилий.

Ознакомиться с полезным подкормом для растений можно на сайте, а купить можно — только в специализированных розничных магазинах.

Ценные советы для дачников и огородников есть в Инстаграме компании.

Кстати, «Ортон» производит подкорм и для комнатных растений, кто увлекается.

Я комнатные растения люблю, потому пользуюсь. Зелень в доме — это красиво.

А у вас какие отношения с землёй?

Кто в вашей семье самый заядлый дачник? Сами увлекаетесь? Делитесь!

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