 

Из-за действий Роскомнадзора по замедлению «Твиттера» Госдума недополучила миллион долларов от интернет-рекламы

10.03.2021, 13:31, Разное
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Спикер Госдумы Вячеслав Володин потребовал компенсации убытков, понесённых парламентом из-за атаки Роскомнадзора на «Твиттер». По предварительной оценке ущерб составляет около миллиона долларов.

Помимо недополученных от рекламы доходов, Госдуму могут ожидать иски от рекламодателей – количество ежедневных показов рекламы прописано в контрактах и не может снижаться больше, чем на пять процентов от расчётных показателей. Однако и без этого ущерб очень велик.

– Я сниму претензии к Роскомнадзору, если он выплатит миллион долларов и предоставит гарантии оплаты всех убытков, которые могут возникнуть после сегодняшней аварии. В случае, если он этого не сделает, мы просто уменьшим его бюджет на 2022 год и перебросим эти средства на содержание Госдумы, – написал Володин в своём Twitter.

Наказать «Твиттер» замедлением трафика Роскомнадзор решил из-за отказа сети удалить противоправный контент. Однако, в отличие от Госдумы, Совфеда и Правительства, «Твиттер» не заметил каких-либо изменений в своей работе в России.

Сайт Госдумы, как и сайты других государственных органов, перестал стабильно работать в среду, когда Роскомнадзор начал замедление работы Твиттера в России. Страницы загружались с задержкой более минуты, а иногда браузеры просто выдавали ошибку поиска. В результате Госдума не смог выполнить свои обязательства перед рекламодателями – парламентский сайт показал пользователям рекламу на 900 тысяч раз меньше, чем в обычный будний день.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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