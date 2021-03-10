 

Песков назвал сайты “не главным в работе государства”

10.03.2021, 13:31, Разное
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что работа сайтов правительственых структур “не главное в работе государства”. По его словам, интернет в целом – “молодёжное” явление, которое не влияет напрямую на процессы государственного масштаба.

“Если тот или иной сайт не открывается, это наверное не вопрос, с которым надо обращаться в Кремль. Тем более, что у нас работает”, – ответил он на запрос журналистов. – “То есть вопрос немного в молодёжной плоскости – люди, которые государством управляют, они всё-таки газеты читают и другие серьёзные источники, а вы сейчас вот буквально звоните в Кремль с вопросом, работает ли скейтборд-парк. Сайты – не главное в работе государства”.

Песков добавил, что вопросы работоспособности тех или иных сайтов лежат в сфере интересов “узких специалистов”.

“Есть вот эти люди, которые за компьютерами в очках сидят, айтишники. Лучше им позвонить, им будет интересен вопрос. Потому что это тема всё-таки для узких специалистов”, – считает он. 

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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