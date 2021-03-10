Подростка в Красноярске оштрафовали на 150 тысяч рублей

10.03.2021, 13:30, Разное

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за надпись на остановке во время акции 23 января.

Комиссия по делам несовершеннолетних в Красноярске оштрафовала подростка на 150 тысяч рублей. Об этом сообщает «Апология протеста» со ссылкой на адвоката Дарью Кульшину.

Как сообщалось в протоколе, несовершеннолетний 23 января, в день акции протеста в поддержку политика Алексея Навального, написал баллончиком на остановке общественного транспорта слова, среди которых была и фамилия президента России. Уже через несколько дней — 25 января — подросток стер надпись.

Его признали виновным в нарушении законодательства о митингах, повлекшее причинение вреда здоровью человека или имуществу (ч. 6 ст. 20.2 КоАП). По оценке полиции и местных коммунальщиков, нанесение надписи причинило ущерб имуществу в размере 288 рублей, уточняет «Апология протеста». Адвокат собирается обжаловать решение комиссии.

Акции в поддержку политика Алексея Навального прошли 23, 31 января и 2 февраля. В ходе протестов силовики задержали более 10 тысяч человек, тысячи протестующих отправили под аресты, из-за чего все спецприемники Москвы оказались переполненными. Сотни людей увозили отбывать арест в Подмосковье, тысячи человек пришлось оплатить административные штрафы. Всего по итогам акций силовики возбудили как минимум 90 уголовных дел.

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