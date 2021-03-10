Шоптенко показала объятия с сыном

10.03.2021, 13:22, Новости дня

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Украинский хореограф Алена Шоптенко 10 марта разместила фото, на котором запечатлена вместе со своим двухлетним сыном Алексеем.

Танцовщица позирует в кадре, крепко прижимая к себе ребенка.

“Невозможно надышаться”, – подписала она публикацию.

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Публикация от ALENA SHOPTENKO (@alena_shoptenko)

Шоптенко – двукратная чемпионка мира 2006 года по бальным танцам среди молодежи до 21 года, чемпионка Украины 2007 года в 10 танцах среди молодежи до 21 года.

Хореограф стала известной после победы в первом сезоне шоу “Танцы со звездами” (2006) на канале “1+1”. Она выступала в паре с экс-руководителем студии “Квартал 95” Владимиром Зеленским, который сейчас является президентом Украины.

Шоптенко замужем за украинским предпринимателем Алексеем Ивановым. Пара зарегистрировала брак осенью 2016 года. Летом 2018 года Шоптенко родила первенца. Супруги назвали сына Алексеем.

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