“Баранка – это ноль!”. Алиев ответил главе комитета этики и морали УАФ на обвинения в неуважении после матерного трека

10.03.2021, 13:22, Новости дня

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Экс-футболист украинского футбольного клуба “Динамо” Александр Алиев на своем YouTube-канале “Кент” ответил на письмо от Глава комитета этики и честной игры Украинской ассоциации футбола (УАФ).

В письме говорится о возможном вреде украинскому футболу и неуважении, проявленном в песне Алиева “Футбол в моей крови”.

“Мне непонятно, чем занимаются наши футбольные чиновники. Я почитал, мне приятно, что чиновники футбольные смотрят мой канал. Им не понравилось, как я спел свою дебютную песню. Не могу понять, вы сидите в Федерации футбола и будете разбирать рэп, мои слова и то, что я пою? Думаю, что вам есть, чем заниматься. Это, наверное, футболом. Тем, что наш футбол чуть-чуть находится на дне. Вы там занимайтесь и разбирайтесь”, – cказал Алиев.

Он добавил, что УАФ возглавляет итальянец Франческо Баранка.

“Что такое “баранка”? Бублик. Это ноль!” – заявил Алиев.

Футболист обратился к УАФ.

“Видимо, все вопросы этики и честной игры уже решены? (…) Я родился в России, но считаю себя гражданином Украины, поиграл за сборную Украины, держал руку на сердце и пел гимн”, – заявил он.

ВИДЕОВидео: Кент / YouTube

В композиции “Футбол в моей крови!” Алиева присутствует обилие ненормативной лексики. Алиев рассказывает о своих талантах футболиста. “Когда встречу Роналдо, поменяемся трусами”, “Когда въ…бал я в центр поля, ох…ел Пеле”, “Я царь в жизни и в футболе”, – заверил Алиев. Он обратился, очевидно, к президенту “Динамо” Игорю Суркису. “Дядя Игорь, верните мои бабки, а то не хватает доехать до заправки”, – говорит Алиев. А также рассказывает о своих развлечениях, упомянув, очевидно, четвертого президента Украины Виктора Януковича. “Футбол в моей крови ежедневно три промилле, отдыхаем с проститутками у Яныка на вилле”, – отмечается в композиции.

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