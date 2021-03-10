На Кубани ребенка насмерть придавило телевизором
10.03.2021, 13:20,
Разное
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В городе Лабинск на Кубани трехлетнюю девочку насмерть придавило телевизором, передает Life.ru. Сообщается, что в момент трагедии за ребенком приглядывала родная мать. Женщина рассказала, что видела момент ЧП, однако все произошло так быстро, что она просто не успела среагировать. Теперь в обстоятельствах гибели ребенка разбираются правоохранительные органы.
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