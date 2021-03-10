 

Мнение: О тех же граблях

10.03.2021, 13:14, Разное
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Если бы сегодняшнего утра не было, его стоило бы придумать. Хотя такой поворот сюжета и самому смелому фантасту вряд ли приснился бы. Даже под веществами.

В общем, это к вопросу о способностях нынешней власти. Чтобы уж никаких сомнений не оставалось.

Итак, Роскомнадзор с утра пораньше обвинил Twitter в многочисленных нарушениях и неудалении запрещенной информации. На этом основании работу соцсети в России начали замедлять, для чего задействовали оборудование, установленное по закону о «суверенном Рунете».

В принципе, технически это реализуемо и может быть осуществлено независимо от операторов связи. Но первый эффект оказался… выстрелом в ногу. После того, как Роскомнадзор объявил о том, что вводит меры против Twitter, сайт ведомства перестал открываться.

Проблемы начались и с порталами других государственных ведомств. У российских интернет-пользователей перестали работать разные сайты – их набор отличаеться в зависимости от провайдера. Больше всего сообщений о проблемах с сайтом Госдумы, Кремля и правительства. Также у некоторых пользователей Сети перестали загружаться сайты Следственного комитета, Минцифры, Минфина и так далее. При этом Twitter – работает.

В общем, опыт блокировки Телеграм отечественный Роскомпозор ничему не научил. И он смело шагнул на те же грабли. Как называются те, кто рассчитывают, повторяя ровно то же самое неудачное, получить какой-то иной результат?

И кто хочет ещё больше эффективного государства?

Источник: Альманах непредвзятого аналитика



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