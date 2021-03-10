Мнение: Россия нашла яйца

10.03.2021, 13:10, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Те самые, которые скверному танцору мешают танцевать. Оказывается, «Германия, Франция и Швеция скрыли от России критически важные данные», без которых нельзя начать расследование отравления Алексея Навального.

Так и сказал постпред России при ОЗХО Александр Шульгин, выступая на 96-й сессии исполнительного совета организации: «Вместо готовности к диалогу в ход запущены различные нелепые предлоги для отказа в удовлетворении официальных запросов российской стороны. Причем версии причин менялись одна за другой. Сначала германские власти ссылались на то, что информация относительно формулы якобы обнаруженного токсичного вещества засекречена, поскольку ее разглашение позволило бы российской стороне понять, какими знаниями обладает бундесвер в сфере химического оружия. Затем стали делать упор на то, что Навальный запрещает передавать России какие-либо сведения, включающие его персональные данные… С такой же ситуацией мы столкнулись при обращении к Парижу и Стокгольму» (отсюда).

Поражаюсь изуверской находчивости правоохранительных органов России. Уголовное дело упорно не возбуждается. Вместо этого пропагандисты и тролли разносят несколько версий. Вот основные:

– никакого отравления не было, Навальный съел что-то непригодное для еды или перепил паленого спиртного…

– Навального отравили во время перелета в Берлин, или уже в Германии…

Если бы эти версии были реальными, не сомневаюсь, что в СКР уже давно вынесли бы постановление о возбуждении уголовного дела, провели расследование и раструбили бы на весь мир, что мы провели расследование, но все концы ведут в Германию.

Но постановления о возбуждении уголовного дела по самому факту отравления Навального как не было, так и нет.

Видимо, потому что, если возбудить уголовное дело, то придется официально допросить тех же сотрудников ФСБ, которые «присматривали» за Навальным в его поездках по России. Выяснить, что они делали в этих командировках, кого видели рядом с Навальным… А это, похоже, чревато новыми «открытиями». Видимо, поэтому-то и выбрана тактика валить на Германию, Францию и Швецию. Мол, если бы они не скрывали «критически важные данные», мы бы уже давно все расследовали.

Так или не так?

Фотография Алексея Навального отсюда

На снимке: капсула у берлинской клиники «Шарите», в которой Навальный был доставлен Германию. Фотография отсюда

На скриншоте с видео – момент эвакуации Алексея Навального с борта самалета в Омске. Скриншот отсюда

—