В Кремле опровергли информацию о европейском госте Путина

10.03.2021, 12:58, Новости дня

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Информация о том, что президент РФ Владимир Путин встречался в Кремле с бывшим премьер-министром Франции Франсуа Фийоном не соответствует действительности, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Накануне издание «Коммерсант» сообщило, что Путина навещал Фийон.

«Я могу это опровергнуть, информация коллег неверна», – передает слова Пескова РИА «Новости». Представитель Кремля вновь подчеркнул, что не будет раскрывать имя европейского гостя Путина, поскольку «это относится к личным встречам президента».

Напомним, встрече с коллегой-иностранцем 4 марта президент рассказал в ходе общения с участниками общероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе». «Я вчера (3 марта – прим. ВЗГЛЯД) вечером здесь, в Кремле, работая, уже совсем поздно встречался с одним своим знакомым, коллегой, который приехал [в Москву]. Он иностранец, живет дома, естественно, приехал по делам в Россию. Вчера мы с ним поздно вечером увиделись, и он рассказывал о своих впечатлениях».