 

Илон Маск за сутки разбогател на 25 млрд долларов

10.03.2021, 12:58, Новости дня
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Состояние американского предпринимателя Илона Маска за сутки увеличилось на 25 млрд долларов, что является рекордным ростом за один день.

Агентство Bloomberg сообщает, что теперь состояние Маска достигло 174 млрд долларов.

Скачок состояния предпринимателя был обеспечен ростом акций производителя электромобилей Tesla.

При этом ранее Маск потерял после падения акций Tesla 6 млрд долларов.



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