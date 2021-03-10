Пашинян выбрал нового главу генштаба Армении

10.03.2021, 12:58, Новости дня

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Глава армянского правительства Никол Пашинян направил президенту страны ходатайство о назначении Артака Давтяна начальником генштаба ВС Армении, сообщила пресс-секретарь премьера Мане Геворгян.

«Пашинян представил президенту Армении Армену Саркисяну ходатайство о назначении Артака Давтяна начальником генерального штаба вооруженных сил Армении», – сообщила Геворгян, передает РИА «Новости».

Давтян возглавлял генеральный штаб ВС Армении в 2018-2020 годах. В июле-ноябре 2020 года он был председателем Военно-промышленного комитета республики. Ранее он руководил оперативным управлением генштаба, командовал пятым армейским корпусом.

Тем временем руководитель аппарата парламента Армении Тигран Галстян подал в отставку, он переходит на работу в частный сектор, сообщили в пресс-службе законодательного органа.

Ранее в среду Пашинян заявил, что глава Генерального штаба Армении Оник Гаспарян освобожден от должности, однако позже президент Армении оспорил увольнение главы генштаба в КС. Сам глава Генштаба ВС Армении также оспорил решение об увольнении в административном суде.

Напомним, очередной политический кризис начался в Армении после того, как президент страны Армен Саркисян накануне по предложению Пашиняна уволил первого замначальника Генштаба Тиграна Хачатряна. Генерал, по данным СМИ, высмеял слова главы правительства о комплексах «Искандер». После этого вооруженные силы Армении потребовали отставки Пашиняна и его правительства. Пашинян в ответ освободил от должности главу генштаба Оника Гаспаряна, однако Саркисян вернул с возражениями в аппарат премьера проект указа об отставке Гаспаряна. Пашинян повторно потребовал уволить главу генштаба.