Мнение: Чтобы знал каждый ребенок…

10.03.2021, 12:34, Разное

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В дополнение к вчерашнему случаю со старческим маразмом https://colonelcassad.livejournal.com/6614007.html

Цитаты великих людей из Твиттера https://twitter.com/POTUS/status/1369386260964532225

Я хочу, чтобы каждый ребенок знал, что так выглядят вице-президенты и генералы в вооруженных силах США.(с) президент США Джо Байден

И вот на это променяли чудесный аккаунт Трампа…

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