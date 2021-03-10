 

Мнение: Чтобы знал каждый ребенок…

10.03.2021, 12:34, Разное
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В дополнение к вчерашнему случаю со старческим маразмом https://colonelcassad.livejournal.com/6614007.html
Цитаты великих людей из Твиттера https://twitter.com/POTUS/status/1369386260964532225

Я хочу, чтобы каждый ребенок знал, что так выглядят вице-президенты и генералы в вооруженных силах США.(с) президент США Джо Байден

И вот на это променяли чудесный аккаунт Трампа…

Источник: Colonel Cassad



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