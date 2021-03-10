Корниенко о причинах отсутствия окончательных результатов всеукраинского опроса Зеленского: Это какая-то странная история

10.03.2021, 12:32, Новости дня

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Глава партии “Слуга народа” и нардеп от этой фракции Александр Корниенко в интервью hromadske не смог объяснить, почему до сих пор не опубликованы результаты всеукраинского опроса, инициированного президентом Украины Владимиром Зеленским.

“Это какая-то странная история, мы планировали это сделать, но почему-то не сделали. Я думаю, это все-таки надо сделать, это дело чести для партии. Может, подвяжем к сдаче отчета, чтобы была какая-то последовательность”, – сказал он, отвечая на вопрос журналиста Даниила Мокрика.

Мокрик уточнил, что помешало обнародовать результаты опроса.

“Нет, ничего. Никакого умысла. Просто… наверное уже… как-то оно немного отошло на второй план. Мы начали заниматься имплементацией этого [опроса]. Это оказалось интереснее. Результаты будут почти такими же, может в сотых…” – ответил Корниенко.

Опрос “Пять вопросов от президента” провели в день местных выборов 25 октября 2020 года.

Украинцам предложили ответить на “пять важных вопросов” от Зеленского:

Нужно ли ввести пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных размерах?

Поддерживаете ли вы создание на Донбассе свободной экономической зоны?

Нужно ли сократить Верховную Раду Украины до 300 народных депутатов?

Поддерживаете ли вы легализацию медицинского каннабиса для уменьшения боли у тяжелобольных?

Нужно ли Украине на международном уровне поднять вопрос о применении гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом?

26 октября партия презентовала результаты опроса после анализа 74% анкет. Наибольшую поддержку респондентов получил вопрос о сокращении численности народных депутатов до 300: за – 89,6%, против – 7,12%.

5 ноября в комментарии изданию “ГОРДОН” заместитель главы фракции “Слуга народа” в Верховной Раде Евгения Кравчук заявляла, что окончательные результаты опроса должны были обнародовать с 9-го по 15 ноября. 10 ноября Корниенко сказал, что это сделают после официального объявления результатов местных выборов. Однако данные так и не обнародовали.

Финансировала исследование партия “Слуга народа”, организацией и проведением опроса занималась компания “Зе медиа”. Предварительно Корниенко говорил, что бюджет опроса составил примерно 30 млн грн. Окончательную сумму в партии отказались назвать.

Офис президента подчеркивал, что результаты опроса не будут иметь юридических последствий.

25 октября стало известно, что в исследовании участвовали в том числе несовершеннолетние волонтеры (омбудсмен Людмила Денисова говорила, что это правомерно, если родители детей дали согласие). Активист Сергей Стерненко заявил, что смог проголосовать в опросе пять раз.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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