Клопотенко: Я бы с удовольствием был президентом, министром, политиком

10.03.2021, 12:32, Новости дня

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Украинский телеведущий, шеф-повар и победитель “МастерШеф” на канале СТБ Евгений Клопотенко в интервью, которое 9 марта опубликовано на сайте “Телеграф”, прокомментирвал свои политические амбиции.

“Я бы с удовольствием был бы президентом, министром, политиком. Но, если, разобраться в правилах как ведется политика, получается, если ты хочешь быть честным, то будешь бедным. Какой смысл мне идти в политику? Благодаря своей незаангажированности я могу сделать гораздо больше. Политиков постоянно проверяют, а сейчас я могу зарабатывать деньги, могу продавать гречку килограммами и так далее. Я буду зарабатывать деньги и эти деньги направлять в том числе на изменения в стране”, – заявил кулинарный эксперт.

Отвечая на вопрос о том, каким он видит себя через 10 лет, Клопотенко заявил, что планирует создать международную компанию.

“У меня будут миллионные контракты, я буду рекламировать украинскую продукцию. Буду контролировать выполнение реформ. Все модели – они о деньгах”, – подытожил он.

Клопотенко родился в 1986 году в Киеве. В 2015 году стал победителем кулинарного проекта “МастерШеф” на канале СТБ. После победы в шоу телеканал пригласил шеф-повара в качестве эксперта в несколько телевизионных проектов.

Клопотенко является сооснователем социального проекта Cult Food, целью которого является изменение культуры питания.

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