 

Клопотенко: Я бы с удовольствием был президентом, министром, политиком

10.03.2021, 12:32, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Украинский телеведущий, шеф-повар и победитель “МастерШеф” на канале СТБ Евгений Клопотенко в интервью, которое 9 марта опубликовано на сайте “Телеграф”, прокомментирвал свои политические амбиции.

“Я бы с удовольствием был бы президентом, министром, политиком. Но, если, разобраться в правилах как ведется политика, получается, если ты хочешь быть честным, то будешь бедным. Какой смысл мне идти в политику? Благодаря своей незаангажированности я могу сделать гораздо больше. Политиков постоянно проверяют, а сейчас я могу зарабатывать деньги, могу продавать гречку килограммами и так далее. Я буду зарабатывать деньги и эти деньги направлять в том числе на изменения в стране”, – заявил кулинарный эксперт.

Отвечая на вопрос о том, каким он видит себя через 10 лет, Клопотенко заявил, что планирует создать международную компанию.

“У меня будут миллионные контракты, я буду рекламировать украинскую продукцию. Буду контролировать выполнение реформ. Все модели – они о деньгах”, – подытожил он.

Клопотенко родился в 1986 году в Киеве. В 2015 году стал победителем кулинарного проекта “МастерШеф” на канале СТБ. После победы в шоу телеканал пригласил шеф-повара в качестве эксперта в несколько телевизионных проектов.

Клопотенко является сооснователем социального проекта Cult Food, целью которого является изменение культуры питания.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.08 / Глава МВД Белоруссии предупредил подчиненных о предстоящих физических нагрузках

26.06 / Киев предложил календарный план выборов в Донбассе

24.10 / Пентагон осудил турецкие испытания С-400

26.06 / Минздрав отложил вступление в силу новых правил получения медсправок для водителей

08.08 / Эксперт: Протестующие в Хабаровске выходят не ради Фургала

25.09 / Западные соседи Белоруссии объявили инаугурацию Лукашенко нелегитимной

07.10 / Эксперт назвал способствующие «Единой России» сохранить лидерство на выборах в Госдуму факторы

03.07 / Песков назвал тему беседы Путина и Лукашенко в Ржеве

01.12 / “Я все еще здесь, как и сильная Украина”. Что известно о будущем спикере Белого дома Джен Псаки и почему ее не любят российские СМИ

21.08 / Виктор Мартинович: «Любое сравнение нас с Украиной и Россией некорректно»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска