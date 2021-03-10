 

Президент Армении обратился в конституционный суд после заявления Пашиняна об увольнении главы Генштаба

10.03.2021, 12:32, Новости дня
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Президент Армении Армен Саркисян 10 марта обратился в конституционный суд станы после решения премьер-министра Никола Пашиняна уволить главу Генштаба вооруженных сил Оника Гаспаряна. Об этом сообщили в пресс-служба армянского лидера.

Саркисян попросил конституционный суд Армении решить вопрос соответствия конституции закона о воинской службе от 2017 года.

“Подача заявления обусловлена проблемами, существующими в юридической практике указанного закона, которые стали очевидными в результате инициативы премьер-министра об увольнении начальника генерального штаба […] и последующих конституционно-правовых процессов”, – сказано в заявлении Саркисяна.

По словам президента, решения конституционного суда могут серьезно повлиять на решения и  дальнейшие процессы в стране.

“Президент республики надеется, что соответствующее решение будет принято в кратчайшие сроки и будет способствовать разрешению нынешнего кризиса”, – отмечается в тексте.

В Армении на фоне противостояния Пашиняна с военными обострился политический кризис. В конце февраля по представлению Пашиняна был уволен заместитель начальника Генштаба вооруженных сил Армении Тиран Хачатрян, который публично высмеял слова премьера о “невзорвавшихся” ракетах комплексов “Искандер”, которые Армения использовала во время конфликта с Азербайджаном.

В ответ на это Генштаб потребовал 25 февраля отставки Пашиняна и его правительства. Военные считают, что премьер-министр больше не способен принимать адекватные решения. Премьер-министр в ответ объявил об отставке начальника Генштаба, назвал произошедшее “попыткой военного переворота” и объявил сбор своих сторонников на площади Республики в Ереване. На улицы Еревана вышли как сторонники, так и противники премьера, оппозиция установила палатки напротив здания Национального собрания Армении.

Протесты в  Ереване продолжаются. Требующие отставки Пашиняна 9 марта перекрыли улицу Демирчяна, установив на ней палатки и заблокировали входы в здание парламента. В ходе митинга произошли столкновения между протестующими и полицией.

27 февраля президент отказал премьеру в увольнении начальника Генштаба, так как проект указа, по его мнению, противоречит конституции страны. 2 марта Саркисян снова не подписал ходатайство Пашиняна об отстранении Гаспаряна. В ответ на отказы Саркисяна Пашинян заявил, что Гаспарян считается уволенным со своей должности с 10 марта по закону “О военной службе и статусе военнослужащих”.

Бывший журналист Пашинян возглавляет правительство Армении с мая 2018 года. Он пришел к власти в результате массовых акций протеста. 

Оппозиция начала призывать Пашиняна уйти в отставку в прошлом году после шестинедельного вооруженного конфликта с Азербайджаном, в результате которого Армения потеряла контроль над частью Нагорного Карабаха.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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