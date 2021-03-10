“Лечу на обследование”. Никитюк отправилась в Турцию
10.03.2021, 12:32,
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Украинская ведущая Леся Никитюк 10 марта в Instgram сообщила, что отправляется в Стамбул (Турция) для прохождения медосмотра.
“Раз в год я беру свою семью, не всех конечно, а только тех, кто был послушный, и лечу в Стамбул на обследование организма, в клинику!” – сообщила ведущая, разместив фото на фоне самолета.
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Никитюк в 2011 году приняла участие в программе “Рассмеши комика” на телеканале “Интер”, а спустя год стала ведущей программы о путешествиях “Орел и решка” на этом же канале. Она снималась в четвертом и пятом сезонах шоу, а также была ведущей других развлекательных программ на “Интере” и К1.
С 2018 года Никитюк работает на “Новом канале”, где ведет шоу “Кто сверху?”, “Кто против блондинок?”, “Le Маршрутка”.
В 2018 году снималась в шоу “Танцы со звездами” на “1+1”, вместе с партнером Максом Ежовым заняла второе место.
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