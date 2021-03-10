 

Полиция газом и водометами разогнала протестующих в Афинах

10.03.2021, 12:30, Разное
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В ночь на 10 марта в Афинах произошли массовые беспорядки. Люди вышли на улицы после того, как 7 марта полицейские неожиданно избили случайного прохожего на улице. Чтобы подавить общественное возмущение полицейским насилием правоохранительные органы прибегли к дальнейшему полицейскому насилию. Протестующих разгоняли слезоточивым газом и водометами, передает Пятый канал. Сообщается о десяти арестованных.



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