Дом в Нью-Йорке, юридически признанный местом обитания привидений

10.03.2021, 12:35, Разное

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В этом особняке в 1970-х годах происходили очень странные события, полтергейсты, призраки, пугающие детей и разгуливающие по комнатам. Но главное событие развернулось тогда, когда этот дом решили продать, а покупатель ничего не знал о призраках.

Эта история началась в 1970-х годах, когда женщина по имени Хелен Экли вместе с мужем и детьми переехала жить в красивый особняк в викторианском стиле, находящийся в городке Наяк, штат Нью-Йорк (США).

Предыдущая история дома была ничем не примечательна. Это был 3-этажный особняк с 5 спальнями, покрашенный в нежно-голубой цвет и стоящий рядом с набережной.

Первоначально семья Экли жила в нем в полном спокойствии, но потом в доме стали происходить явления полтергейста с движущимися объектами, включением и выключением света, аномальными звуками и шагами невидимок.

Любопытно, что эта неведомая сила, по всей видимости не желала семье Экли зла, а даже наоборот, старалась проявлять к ним дружелюбие и одаривала подарками. Подарки выглядели как маленькие детские кольца, монетки или различные безделушки, непонятно откуда возникавшие и частенько так же внезапно пропадавшие в никуда.

Потом, однако, полтергейст стал активнее, детская кроватка в течении нескольких ночей подряд тряслась так, словно ее кто-то интенсивно толкал. А однажды Хелен Экли красила потолок комнаты, когда увидела неподалеку фигуру мужчины, одетого в одежду викторианской эпохи. Призрак молча и внимательно смотрел на Хелен.

"Он сидел в воздухе и смотрел, как я крашу потолок в гостиной, раскачиваясь и двигаясь вперед. Я стояла на 8-футовой стремянке. Я спросила его, одобряет ли он то, что мы делаем с домом, нравятся ли ему цвета. Он улыбнулся и кивнул.", – рассказывала Хелен.

Потом Хелен увидела в доме другого призрака. На этот раз это был человек в форме лейтенанта времен войны за Независимость.

Странности, творящиеся в доме Экли видели не только члены семьи, но и их соседи, которые от любопытства время от времени приходили к ним в гости. Однажды в дом Хелен приехала погостить ее старшая дочь Синтия со своим мужем и далее с ним случилось следующее:

"Син уже заснула, а я пока просто дремал. Потом я услышал скрип двери спальни и скрип половиц. Моя спина была к краю кровати. Внезапно край кровати у моей средней части опустился вниз, и я почувствовал, как что-то прислонилось ко мне. Я буквально окаменел!

Я потерял дар речи и едва мог пошевелиться. Я смог повернуть шею достаточно, чтобы увидеть женскую фигуру в мягком платье в лунном свете, бьющем из эркера. Мне казалось, что она смотрит прямо на меня.

Примерно через минуту она встала с кровати и вышла из комнаты. Я, наконец, достаточно пришел в себя, чтобы вытрясти жену из крепкого сна, ведя себя как малыш, которому только что приснился кошмар", – рассказывал молодой человек.

Истории о Доме с привидениями из Наяка заинтересовали журналистов и вскоре статьи о нем стали появляться во многих американских газетах, в том числе в журнале Reader's Digest, после чего он был включен в число достопримечательностей города и место, куда можно сходить на экскурсию, чтобы увидеть призраков.

Понятно, что нормальная жизнь в таких условиях уже не получается и вскоре Экли решили продать свой дом. Хелен выставила дом на продажу через компанию Ellis Realty, но не упомянула о привидениях потенциальному покупателю Джеффри Стамбовски до того, как он заключил контракт на покупку дома в 1989 году.

Стамбовски был из другого города, он никогда не слышал о том, что происходит в доме Экли и, естественно, даже не подозревал о том. что может столкнуться с привидениями. Поэтому, когда он наконец узнал обо всем, то подал иск на том основании, что он был введен в заблуждение, а также стал жертвой искажения информации о стоимости недвижимости.

Стамбовски называл все это дело "эктоплазматическим мошенничеством" и потребовал отмены договора купли-продажи, а также возмещении убытков и возвращении ему его первоначального взноса в размере 32 000 долларов при покупной цене в размере 650 000 долларов.

Дело было рассмотрено в Апелляционном отделении Верховного суда Нью-Йорка, и с первого дня это был настоящий цирк в СМИ. Журналисты чрезвычайно активно освещали эту тему, пользуясь тем, что заголовок "Дом с привидениями" явно привлечет им больше читателей.

Первоначально иск Стамбовски был отклонен из-за особенностей местной доктрины о правах собственности, однако он быстро подал апелляцию. Впрочем, ему все равно не повезло. Апелляционный суд заявил, что "даже самая тщательная проверка и обыск не позволят выявить присутствие полтергейстов в помещениях или обнаружить отвратительную репутацию собственности в обществе".

Окончательное решение заключалось в том, что, хотя штат прямо не заявлял, что признает существование настоящих призраков, они юридически сочли дом "законным местом обитания привидений", заявив, что "о присутствии призраков сообщалось как в общенациональном издании, так и в местной прессе".

Решение не обошлось без критиков, один из которых сказал:

"Этим вердиктом Верховный суд Нью-Йорка создал опасный прецедент. В доме на Гудзоне обитают привидения. Теперь это юридический факт".

Формально дом Экли подпадал под юридический термин, называемый "стигматизированная собственность", означающий собственность, имеющую некую мрачную или сомнительную историю, которая влияет на его стоимость помимо физического состояния и внешнего вида. Но в этом случае было решено, что является ли дом населенным призраками или нет, владелец собственности не был обязан сообщать о привидениях потенциальным покупателям.

Таким образом, Стамбовски не только не получил никаких компенсаций, но, поскольку он еще и не явился на закрытие сделки, он лишился всей суммы первоначального взноса.

Этот случай не помешал людям внезапно захотеть купить дом Экли. Вскоре после судебного разбирательства поступило множество предложений о приобретении собственности, а тем временем это уникальное дело, теперь широко известное как "Постановление охотников за привидениями", было напечатано в учебниках права по контрактам и праву собственности и ныне широко преподается в юридических школах США.

Интересно, что никто из новых владельцев дома после этого не сообщал о каких-либо паранормальных явлениях. К слову совсем недавно дом снова был перепродан новому хозяину, 8 января 2016 года дом был продан более чем за 1,7 миллиона долларов.