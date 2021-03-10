В Москве пресекли 23 канала поставок огнестрельного оружия

10.03.2021, 12:08, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Московские полицейские пресекли 23 канала поставок огнестрельного оружия и уничтожили 18 нелегальных оружейных мастерских, сообщил глава ГУ МВД по столице Олег Баранов.

«В 2020 году изъято 239 единиц огнестрельного оружия, свыше 8,5 тысяч боеприпасов, около 7 кг взрывчатых веществ и 19 взрывных устройств. Перекрыты 23 канала поставки огнестрельного оружия, ликвидированы 18 мастерских по производству и переделке оружия и боеприпасов», – цитирует Баранова ТАСС.

Глава московского ГУ МВД добавил, что в результате этого на 6% снизилось число убийств с использованием огнестрельного оружия, на 57% – количество ранений, на 29% – преступлений с оружием.

Кроме того, это позволило снизить уровень террористической угрозы, число привлеченных к ответственности за терроризм в Москве выросло на 66%.

Также Баранов сообщил о числе привлеченных к уголовной ответственности участников ОПГ в столице. «За прошедший год раскрыто более 4,7 тыс. преступлений, совершенных в составе организованных групп, в том числе сформированных по этническому принципу. К уголовной ответственности привлечено почти 1,5 тыс. лиц, среди которых 271 участник этнических преступных группировок», – указал он.

В 2020 году в Москве к уголовной ответственности привлекли трех воров в законе по статье о занятии высшего положения в преступной иерархии.

В 2020 году сообщалось, что Севастополь и Санкт-Петербург стали лидерами по темпам прироста преступности за 10 месяцев, причем в Севастополе темпы увеличились почти вдвое.

В феврале сообщалось, что в Брянской области в одном из дачных домов нашли около 20 кг взрывчатки и оружие времен Великой Отечественной войны.