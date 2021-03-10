Хлоя Севиньи вышла замуж за галериста и отца своего сына Синишу Маковича

10.03.2021, 11:54, Разное

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В мае прошлого года звезда фильмов “Последние дни диско” и “Парни не плачут” Хлоя Севинье впервые стала мамой. Но оказалось, за пару месяцев до этого события в ее жизни произошло еще одно – они с галеристом Синишей Маковичем официально зарегистрировали отношения в Ратуше Нью-Йорка. Правда, рассказать об этом событии и поделиться свадебным снимком Хлоя решила только сейчас.

Поженились в понедельник 9 марта 2020 года. С годовщиной, моя любовь, – подписала фотографию Хлоя.

Учитывая любовь актрисы к эпатажу и смелым образам, ожидать от нее классического белого платья не стоило. Она предпочла обычное черное платье, такого же цвета плотные колготки и ботинки на каблуках. О том, что это все-таки свадебный наряд, напоминали лишь белая фата и букет ландышей.

Напомним, с галеристом Синишей Маковичем актриса встречается чуть больше двух лет (точную дату начала их романа определить сложно, так как слухи ходили давно, но вместе их впервые увидели лишь летом 2019 года). До Синиши Хлоя встречалась с манекенщиком Лукой Саббатом, экс-бойфрендом Кортни Кардашьян. Лука младше ее на 20 лет.

К слову, еще несколько лет назад в интервью W Magazine актриса заявляла, что совсем не собирается рожать детей:

Уход за маленьким ребенком, детский плач, стресс… все это влияет на тело женщины. У меня этого всего не было, вот поэтому мне удается так молодо выглядеть. К сожалению, женщина часто начинает выглядеть старше, только родив ребенка. Особенно если она рожает малыша в 30 лет, а не в 20.