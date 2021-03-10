 

Hyundai показал кроссовер Kona N 2021 года без камуфляжа

10.03.2021, 11:46, Новости дня
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 Компания Hyundai поделилась снимками нового кроссовера Kona N без использования защитной пленки.

Вместе с тем осенью 2020 года автомобиль прошел этап рестайлинга, однако теперь публике покажут еще более агрессивную модификацию. По фотографиям можно увидеть, что автомобиль имеет затемненную решетку радиатора, а также дополнительные отверстия для отвода горячего воздуха. Светодиодная оптика стала более выразительной и отличается от предшественника.

Под капотом кроссовера Kona N установлен 2-литровый турбированный двигатель с мощностью 250 л.с. Также паркетник оснащается восьмиступенчатой автоматической коробкой передач. Известно, что все последующие модификации станут более спортивными по дизайну и характеристикам.



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