 

Три кроссовера Geely подорожали в РФ на 25-60 тысяч рублей

10.03.2021, 11:46, Новости дня
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Китайский автогигант Geely увеличил стоимость своих моделей на российском рынке.

В частности, удорожание коснулось популярных автомобилей Atlas, Coolray и Emgrand X7, которые в разных комплектациях стали дороже на 25-60 тысяч рублей. Самым минимальным удорожанием отметилась модель Geely Emgrand, которая с учетом обновления прайса доступна по цене от 1,2 миллиона рублей. Более внушительное удорожание коснулось Geely Atlas, где цена увеличилась на 30 тысяч рублей, а базовая комплектация оценивается теперь в 1,34 млн рублей.

Самым дорогим оказался кроссовер Geely Coolray, который стал дороже на 55-60 тысяч рублей, а его начальная модификация продается в РФ теперь от 1,3 млн рублей. Напомним, ранее в январе уже применяли обновленный прайс в отношении техники Geely.



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