 

Компания Volvo выпустила рестайлинговый кроссовер XC60 2022 года

10.03.2021, 11:46, Новости дня
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Шведская компания Volvo объявила о выходе рестайлинговой модификации паркетника Volvo XC60.

Распознать модернизированный кроссовер не составит труда по решетке радиатора, бамперам, а также колесным дискам. Вместе с тем в салоне автомобиля установили новую мультимедийную систему. Разработчики существенно модернизировали опции безопасности, применив систему Advanced Driver Assistance Systems. Уже с мая новый кроссовер XC60 появится в свободной продаже.

Известно, что за минувший год шведский автомобильный гигант реализовал на российском рынке около 8 тысяч транспортных средств, что на 9% меньше, чем за аналогичный промежуток 2019 года. Прогнозируется, что в скором времени в РФ представят новые модели Volvo.



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