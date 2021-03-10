Мнение: Объявления о приеме на работу в армию ДНР

10.03.2021, 11:44, Разное

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Объявления о приеме на работу в армию ДНР

Можно оценить размер зарплаты и предлагаемого социального пакета, требуемые специальности и различные дополнительные условия.

Стоит помнить, что в народных республиках до сих пор армии комплектуются на добровольной/контрактной основе.

Служба – морская пехота. Юг ДНР. Мужчины до 55 лет на различные воинские специальности. Не служивших – обучаем.

ЕСТЬ ВАКАНСИИ В ТЫЛУ (ВОДИТЕЛИ, СТРОИТЕЛИ). Увольнительные по графику, не менее 6 ДНЕЙ в месяц. НЕ КАЗАРМА.

Оплачиваемый отпуск. Служба включается в стаж. Продовольственное, вещевое и денежное (20 000-30 000) довольствия.

СОЧИ И СУДИМОСТИ НЕ ПОМЕХА!

ПОМОГАЕМ в прохождении медкомиссии. Подробности по тел. 0714779117.

СРОЧНО нужны: мужчины в медицинское подразделение (возможно без образования), мужчина-делопроизводитель в штаб.

В мотострелковый батальон требуются мужчины для службы по контракту. Можно служить на передовой, можно и в тылу. Также нужны люди для работы с документами. Быстрое оформление. Проспонсируем медицину и окажем помощь при наличии проблем. Всему научим. Все вопросы по телефону 0713098885

В отделmную батарею требуются водителя и рядовой состав.

071-3967569

В Пехоту требуются мужчины от 18 до 55 лет. Рассмотрим СОЧ,НУК,С СУДИМОСТЬЮ. Контактный номер 071-374-62-12.

В Гаубично Самоходный артиллерийский дивизион на военную службу, на контрактной основе, приглашаются мужчины в возрасте от 18 до 55 лет годные по состоянию здоровья.

З/П рядовой от 20000 руб ( + надбавка 1500 наводчик, 1000 – водителям, + доплата за боевое дежурство) ,сержант от 25000.

Полное вещевое довольствие, комфортабельная казарма.

Дружный отзывчивый коллектив.

Отпуск 30 дней в год. Возможность карьерного роста и поступления в ВУЗы Республики (сессионный отпуск полагается)

Распорядок дня до 18:00,если не в наряде или дежурстве, возможность ночевать дома.

Помощь в оформлении паспортов ДНР и РФ.

По вопросам обращаться в ЛС или по телефону 0713156441

На военную службу по контракту. Батальона охраны.

Требуются мужчины, от 18 до 55 лет.

Служба по контракту в нашем батальоне это:

1. Стабильное денежное довольствие от 16450 .

2. Быстрый и устойчивый карьерный рост.

3. Качественное продовольственное обеспечение. (3-х разовое питание в столовой, на территории части).

4. Обеспечение вещевым имуществом.

5.Ежегодный отпуск 30 суток с сохранением денежного довольствия.

6. Возможность получения профильного образования.

7. Возможность бесплатно обучение в высших учебных заведениях ДНР.

Контактный телефон: 380713393320.

Без боевых.

МЕСТО СЛУЖБЫ В ДОНЕЦКЕ!

ПЕРЕДОВОЙ У НАС НЕТ!

ДЕНЕЖНОЕ ДОВОЛЬСТВИЕ ОТ 20000 руб.

– Уставщины нет!

– Поборов нет!

– Отпуск своевременно 2 раза в год!

– Полное вещевое довольствие

– Не меньше 3 увалов в неделю(суточных)

– Рабочий день до 17-00 (без причины в казарме не держим)

– Боевое дежурство не в окопах

– За боевое дежурство доплата

– Находимся в городе Донецке

– Помощь в оформление на службу (по любым вопросам НУК , СОЧ)

-Без судимостей,либо с погашенной.

-Адекватные командиры, хороший коллектив.

Нужны люди в арту самоходчики 2 бригада, с 8:00-18:00, отпуск 30 суток,на бз не ходим. Помощь с получении паспортов Лрн и Рф.

МОТОСТРЕЛКОВАЯ РОТА приглашает на службу по контракту добровольцев:

-вещевое обеспечение

-денежное довольствие 21 000+ 2% доплата за боевые

-помощь в трудоустройстве

-помощь в оформлении документов на паспорта РФ и ДНР для вас и ваших близких

-увольнительные 3/7

-отпуск 30 дней

-помощь при поступлении в ВУЗы

-дружный коллектив.

Тел: 071 307 66 43 или в личку

В 1 ТАНКОВЫЙ ОТДЕЛЬНЫЙ БАТАЛЬОН В МАКЕЕВКЕ ТРЕБУЮТСЯ ЛЮДИ С ОПЫТОМ И НОВИЧКИ РАБОТА С 8 ДО 17.00 СУББОТА КОРОТКАЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ ВЫХОДНОЙ ОТ НАС 3-Х РАЗОВОЕ ПИТАНИЕ .ВЕЩЕВОЕ ДОВОЛЬСТВИЕ . ЗАРПЛАТА ОТ 21.500 Р .У НАС БЕЗ БОЕВЫХ 0714891335 ЗАНИМАЕМСЯ В ОСНОВНОМ ОХРАННОЙ. ( БОЛЬНИЦА БЕСПЛАТНО + ПОМОЩЬ В ПРОХОЖДЕНИИ ) А ТАК ЖЕ НУК И СОЧ . 0715185629.

-Требуются водители, на службу по контракту

-Водители с категорией С на: Урал, КамАЗ и ЗИЛ.

– Так же рассмотрим кандидата без прав, но с желанием водить

– В/ч в Макеевке. Рабочий час до 16:00-18:00

-Выезда на вторую-третью линию обороны, для развоза продовольствия.

Зп. от 20.000₽ (с апреля) и выше.

– Вещевое и продовольственное обеспечение.

– Трудоустройство с НУК и СОЧ

071-524-1722 Владислав

На службу по контракту требуются мужчины! (без судимостей или с погашенными судимостями) в возрасте от 18 до 50 лет

Гарантируем

Помощь в Трудоустройстве, и решение ваших проблем, которые являются помехой!!

– трёхразовое питание

– денежное довольствие от 20 000 +БД(1%)рублей

– полное вещевое обеспечение (форменная одежда)

– (суточное увольнение), два отпуска в год, каждый вечер после 17:00 домой (если не

задействован в наряде)

– дружный коллектив.

– комфортное ППД в центре Донецка ( район «Донецк-Сити»)

– сбор документов в высшие (профильные и специальные) учебные заведения, оказание социальной и материальной помощи во время учёбы и службы в установочный период

– полное сопровождение при оформлении документов на гражданство РФ.

Для более подробной информации обращайтесь по телефону: 071-36-27-662,

Ведётся набор в подразделение. Стабильная зарплата от 24000р,помощь в получении документов,6 увалов в месяц+куча бонусов.тел0721998541Денис.

В стрелковый батальон требуются мужчины в возрасте от 18 до 55 лет в зенитно-артиллерийский взвод:

-вещевое довольствие зима-лето

-денежное довольствие 20000 рублей + 2%

– берем СОЧ и НУК и с судимость

– увалы 5 суток в месяц и отпуск 15 суток в полгода

-помощь в оформление документов

– дружный коллектив и хорошие командиры

Все вопросы в лс или по тел: 0713297771

В минометную батарею 3 МСБ войсковой части 08801; срочно требуются санинструктор(желательно с мед.образованием можно девушка) водитель, наводчики и другие различные военные специальности,

Мужчины без опыта от 18 до 50 лет на рядовые должности годные по состоянию здоровья. Стабильная и своевременная з/п от 16450 рублей +боевые.

Достойные условия проживания. Полное вещевое обеспечение( берцы выдаются)обеспечение формой (зима-лето) ; 3-х разовое питание Не проходил службу – не проблема, было бы желание учиться.

Отпуск 30 (суток) в год и медицинское обслуживание; Увалы 1 раз в месяц стабильно

Помощь в получении паспорта ДНР и РФ. Возможен карьерный рост.

Остальные вопросы по номеру телефона:071–300-32-77, 071-483-73-14 Александр Николаевич или 80103

Набор в первую сляванскую мотострелковую роту нужны мужчины от 18 лет на службу по контракту ЗП от 20000 +вещевое довольствие помощь при обхождении больницы

получении паспорта ДНР и РФ

Так же как начали работать по получении УБД!!!!

Звоните расскажу подробнее 0715117950

На воинскую службу по контракту в стрелковый батальон в 9 полк требуются мужчины,все вакансии, мин. Бат. Все вакансии стрелков и боле.Денежное довольствие от 20000 + 2% боевых,увольнение 2 раза в месяц,бесплатное обучение в вузах ДНР,полное вещевое обеспечение не казарма.Быстрое оформление НУК и СОЧ.Морская пехота.по всем вопросам телефон +380713028933 либо в личку.

На военную службу по контракту в отдельный батальон специального назначения ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ с категорией С! Огромным плюсом будет знания основных узлов и агрегатов автомобиля КамАЗ и УРАЛ!

– Находимся территориально г.Донецк

– КАЗАРМЫ НЕТ!

– ЗП от 16 500 до 21 000!

– График работы: 8.00-18.00

Дополнительная информация по тел. 071-302-29-89

На военную службу по контракту. Батальона охраны.

Требуются мужчины, от 18 до 55 лет.

Служба по контракту в нашем батальоне это:

1. Стабильное денежное довольствие от 16450 .

2. Быстрый и устойчивый карьерный рост.

3. Качественное продовольственное обеспечение. (3-х разовое питание в столовой, на территории части).

4. Обеспечение вещевым имуществом.

5.Ежегодный отпуск 30 суток с сохранением денежного довольствия.

6. Возможность получения профильного образования.

7. Возможность бесплатно обучение в высших учебных заведениях ДНР.

Контактный телефон: 380713393320.

Без боевых.

https://vk.com/dobrovolsyrg – цинк

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