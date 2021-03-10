Мнение: Объявления о приеме на работу в армию ДНР
10.03.2021, 11:44,
Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24
Объявления о приеме на работу в армию ДНР
Можно оценить размер зарплаты и предлагаемого социального пакета, требуемые специальности и различные дополнительные условия.
Стоит помнить, что в народных республиках до сих пор армии комплектуются на добровольной/контрактной основе.
Служба – морская пехота. Юг ДНР. Мужчины до 55 лет на различные воинские специальности. Не служивших – обучаем.
ЕСТЬ ВАКАНСИИ В ТЫЛУ (ВОДИТЕЛИ, СТРОИТЕЛИ). Увольнительные по графику, не менее 6 ДНЕЙ в месяц. НЕ КАЗАРМА.
Оплачиваемый отпуск. Служба включается в стаж. Продовольственное, вещевое и денежное (20 000-30 000) довольствия.
СОЧИ И СУДИМОСТИ НЕ ПОМЕХА!
ПОМОГАЕМ в прохождении медкомиссии. Подробности по тел. 0714779117.
СРОЧНО нужны: мужчины в медицинское подразделение (возможно без образования), мужчина-делопроизводитель в штаб.
В мотострелковый батальон требуются мужчины для службы по контракту. Можно служить на передовой, можно и в тылу. Также нужны люди для работы с документами. Быстрое оформление. Проспонсируем медицину и окажем помощь при наличии проблем. Всему научим. Все вопросы по телефону 0713098885
В отделmную батарею требуются водителя и рядовой состав.
071-3967569
В Пехоту требуются мужчины от 18 до 55 лет. Рассмотрим СОЧ,НУК,С СУДИМОСТЬЮ. Контактный номер 071-374-62-12.
В Гаубично Самоходный артиллерийский дивизион на военную службу, на контрактной основе, приглашаются мужчины в возрасте от 18 до 55 лет годные по состоянию здоровья.
З/П рядовой от 20000 руб ( + надбавка 1500 наводчик, 1000 – водителям, + доплата за боевое дежурство) ,сержант от 25000.
Полное вещевое довольствие, комфортабельная казарма.
Дружный отзывчивый коллектив.
Отпуск 30 дней в год. Возможность карьерного роста и поступления в ВУЗы Республики (сессионный отпуск полагается)
Распорядок дня до 18:00,если не в наряде или дежурстве, возможность ночевать дома.
Помощь в оформлении паспортов ДНР и РФ.
По вопросам обращаться в ЛС или по телефону 0713156441
На военную службу по контракту. Батальона охраны.
Требуются мужчины, от 18 до 55 лет.
Служба по контракту в нашем батальоне это:
1. Стабильное денежное довольствие от 16450 .
2. Быстрый и устойчивый карьерный рост.
3. Качественное продовольственное обеспечение. (3-х разовое питание в столовой, на территории части).
4. Обеспечение вещевым имуществом.
5.Ежегодный отпуск 30 суток с сохранением денежного довольствия.
6. Возможность получения профильного образования.
7. Возможность бесплатно обучение в высших учебных заведениях ДНР.
Контактный телефон: 380713393320.
Без боевых.
МЕСТО СЛУЖБЫ В ДОНЕЦКЕ!
ПЕРЕДОВОЙ У НАС НЕТ!
ДЕНЕЖНОЕ ДОВОЛЬСТВИЕ ОТ 20000 руб.
– Уставщины нет!
– Поборов нет!
– Отпуск своевременно 2 раза в год!
– Полное вещевое довольствие
– Не меньше 3 увалов в неделю(суточных)
– Рабочий день до 17-00 (без причины в казарме не держим)
– Боевое дежурство не в окопах
– За боевое дежурство доплата
– Находимся в городе Донецке
– Помощь в оформление на службу (по любым вопросам НУК , СОЧ)
-Без судимостей,либо с погашенной.
-Адекватные командиры, хороший коллектив.
Нужны люди в арту самоходчики 2 бригада, с 8:00-18:00, отпуск 30 суток,на бз не ходим. Помощь с получении паспортов Лрн и Рф.
МОТОСТРЕЛКОВАЯ РОТА приглашает на службу по контракту добровольцев:
-вещевое обеспечение
-денежное довольствие 21 000+ 2% доплата за боевые
-помощь в трудоустройстве
-помощь в оформлении документов на паспорта РФ и ДНР для вас и ваших близких
-увольнительные 3/7
-отпуск 30 дней
-помощь при поступлении в ВУЗы
-дружный коллектив.
Тел: 071 307 66 43 или в личку
В 1 ТАНКОВЫЙ ОТДЕЛЬНЫЙ БАТАЛЬОН В МАКЕЕВКЕ ТРЕБУЮТСЯ ЛЮДИ С ОПЫТОМ И НОВИЧКИ РАБОТА С 8 ДО 17.00 СУББОТА КОРОТКАЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ ВЫХОДНОЙ ОТ НАС 3-Х РАЗОВОЕ ПИТАНИЕ .ВЕЩЕВОЕ ДОВОЛЬСТВИЕ . ЗАРПЛАТА ОТ 21.500 Р .У НАС БЕЗ БОЕВЫХ 0714891335 ЗАНИМАЕМСЯ В ОСНОВНОМ ОХРАННОЙ. ( БОЛЬНИЦА БЕСПЛАТНО + ПОМОЩЬ В ПРОХОЖДЕНИИ ) А ТАК ЖЕ НУК И СОЧ . 0715185629.
-Требуются водители, на службу по контракту
-Водители с категорией С на: Урал, КамАЗ и ЗИЛ.
– Так же рассмотрим кандидата без прав, но с желанием водить
– В/ч в Макеевке. Рабочий час до 16:00-18:00
-Выезда на вторую-третью линию обороны, для развоза продовольствия.
Зп. от 20.000₽ (с апреля) и выше.
– Вещевое и продовольственное обеспечение.
– Трудоустройство с НУК и СОЧ
071-524-1722 Владислав
На службу по контракту требуются мужчины! (без судимостей или с погашенными судимостями) в возрасте от 18 до 50 лет
Гарантируем
Помощь в Трудоустройстве, и решение ваших проблем, которые являются помехой!!
– трёхразовое питание
– денежное довольствие от 20 000 +БД(1%)рублей
– полное вещевое обеспечение (форменная одежда)
– (суточное увольнение), два отпуска в год, каждый вечер после 17:00 домой (если не
задействован в наряде)
– дружный коллектив.
– комфортное ППД в центре Донецка ( район «Донецк-Сити»)
– сбор документов в высшие (профильные и специальные) учебные заведения, оказание социальной и материальной помощи во время учёбы и службы в установочный период
– полное сопровождение при оформлении документов на гражданство РФ.
Для более подробной информации обращайтесь по телефону: 071-36-27-662,
Ведётся набор в подразделение. Стабильная зарплата от 24000р,помощь в получении документов,6 увалов в месяц+куча бонусов.тел0721998541Денис.
В стрелковый батальон требуются мужчины в возрасте от 18 до 55 лет в зенитно-артиллерийский взвод:
-вещевое довольствие зима-лето
-денежное довольствие 20000 рублей + 2%
– берем СОЧ и НУК и с судимость
– увалы 5 суток в месяц и отпуск 15 суток в полгода
-помощь в оформление документов
– дружный коллектив и хорошие командиры
Все вопросы в лс или по тел: 0713297771
В минометную батарею 3 МСБ войсковой части 08801; срочно требуются санинструктор(желательно с мед.образованием можно девушка) водитель, наводчики и другие различные военные специальности,
Мужчины без опыта от 18 до 50 лет на рядовые должности годные по состоянию здоровья. Стабильная и своевременная з/п от 16450 рублей +боевые.
Достойные условия проживания. Полное вещевое обеспечение( берцы выдаются)обеспечение формой (зима-лето) ; 3-х разовое питание Не проходил службу – не проблема, было бы желание учиться.
Отпуск 30 (суток) в год и медицинское обслуживание; Увалы 1 раз в месяц стабильно
Помощь в получении паспорта ДНР и РФ. Возможен карьерный рост.
Остальные вопросы по номеру телефона:071–300-32-77, 071-483-73-14 Александр Николаевич или 80103
Набор в первую сляванскую мотострелковую роту нужны мужчины от 18 лет на службу по контракту ЗП от 20000 +вещевое довольствие помощь при обхождении больницы
получении паспорта ДНР и РФ
Так же как начали работать по получении УБД!!!!
Звоните расскажу подробнее 0715117950
На воинскую службу по контракту в стрелковый батальон в 9 полк требуются мужчины,все вакансии, мин. Бат. Все вакансии стрелков и боле.Денежное довольствие от 20000 + 2% боевых,увольнение 2 раза в месяц,бесплатное обучение в вузах ДНР,полное вещевое обеспечение не казарма.Быстрое оформление НУК и СОЧ.Морская пехота.по всем вопросам телефон +380713028933 либо в личку.
На военную службу по контракту в отдельный батальон специального назначения ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ с категорией С! Огромным плюсом будет знания основных узлов и агрегатов автомобиля КамАЗ и УРАЛ!
– Находимся территориально г.Донецк
– КАЗАРМЫ НЕТ!
– ЗП от 16 500 до 21 000!
– График работы: 8.00-18.00
Дополнительная информация по тел. 071-302-29-89
На военную службу по контракту. Батальона охраны.
Требуются мужчины, от 18 до 55 лет.
Служба по контракту в нашем батальоне это:
1. Стабильное денежное довольствие от 16450 .
2. Быстрый и устойчивый карьерный рост.
3. Качественное продовольственное обеспечение. (3-х разовое питание в столовой, на территории части).
4. Обеспечение вещевым имуществом.
5.Ежегодный отпуск 30 суток с сохранением денежного довольствия.
6. Возможность получения профильного образования.
7. Возможность бесплатно обучение в высших учебных заведениях ДНР.
Контактный телефон: 380713393320.
Без боевых.
https://vk.com/dobrovolsyrg – цинк
—
Источник: Colonel Cassad
Смотреть комментарии → Комментариев нет