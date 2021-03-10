 

“Счастье в детях. И них…я это не п…здюки”. Собчак показала утреннее поздравление от своего сына

10.03.2021, 11:42, Новости дня
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Российская телеведущая Ксения Собчак на своей странице в Instagram 9 марта показала, как ее с Международным женским днем поздравлял сын Платон.

“Вот так начался очень счастливый день”, – написала Собчак.

В ролике мальчик с букетом цветов, подарочным пакетом и открытками прочитал стихотворение, адресованное маме.

“…и душой, и сердцем пой, видишь, солнышко на крыше тебе дарит тебе лучик свой? Мама, будь всегда здорова, хорошей день ото дня. Будь красивой и веселой. Мама, я люблю тебя”, – сказал он.

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Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak)

“Счастье в детях. И них…я это не п…здюки”, – отметила подписчица aniutka_kozova.

“Да, я думаю, она уже сама если и не пожалела, то хорошо посмеялась над своими словами”, – ответила sv.etlana7068.

“Не гаденыши, в смысле”, – отреагировала сама Собчак.

Фраза, в которой Собчак назвала соседских детей гаденышами, прозвучала в телефонном разговоре в апреле 2013 года. Об этом писало издание “КП”. Тогда же Собчак якобы назвала детей “мелкими п…здюками” и имела к соседям претензии, поскольку те начинали вести ремонтные работы слишком рано – с 10 утра, когда телеведущая еще спала. Она просила проводить их хотя бы с 12.00. Но это было невозможно, потому что в доме негласно установили “тихий час” с 13.00 до 16.00.

Сына Платона телеведущая родила 18 ноября 2016-го. Отец мальчика – российский актер Максим Виторган. С ним Собчак жила в браке в 2013–2019 годах. 

Сейчас Собчак замужем за режиссером Константином Богомоловым. Их свадьба состоялась 13 сентября 2019 года.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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