В киевском вузе к 8 Марта торжественно открыли женский туалет

10.03.2021, 11:42, Новости дня

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Перед 8 Марта в Киеве в государственном университете телекоммуникаций торжественно открыли отремонтированный женский туалет. Видео с мероприятия опубликовала 9 марта в Facebook киевлянка Ирина Навольнева.

По словам проректора вуза по административно-хозяйственной работе Анатолия Сало, сотрудницы университета обращались с просьбой о создании комфортных условий в женских туалетах.

“Ректор Владимир Борисович Тулубко принял решение о комплексном ремонте этих объектов на всех этажах учебного корпуса, а также распорядился о выделении денег. По решению ректора выбором типа, цвета облицовочной плитки, необходимого оборудования, различных приспособлений и аксессуаров, планировкой их размещения занимались женщины – члены профкома и женщины, которые работают на этаже”, – сказал Сало.

Он подчеркнул, что женщинам понравится их работа, потому что руководство вуза старалось.

Открытие туалета отпраздновали бутылкой шампанского. Проректор пригласил присутствующих на открытии пройти в аудиторию, чтобы выпить его.

Сало с представительницей вуза перерезали красную ленту перед туалетом.

https://www.facebook.com/iryna.navolneva/videos/3824840644205251/

Государственный университет телекоммуникаций был создан в 2013 году. На сайте вуза не указано, сколько студентов обучается в вузе.

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