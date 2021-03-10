В Минздраве рассказали, на основании каких документов решили зарегистрировать вакцину CoronaVac

10.03.2021, 11:42, Новости дня

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Министерство здравоохранения Украины 9 марта решило зарегистрировать китайскую вакцину от коронавирусной инфекции CoronaVac производства компании Sinovac. Это официально подтвердил заместитель главы Минздрава по вопросам европейской интеграции Игорь Иващенко на брифинге 10 марта, передает корреспондент издания “ГОРДОН”.

“Вчера Минздравом было принято решение о государственной регистрации для экстренного медицинского применения под обязательство вакцины для профилактики COVID-19 производства компании Sinovac, которая называется CoronaVac. Решение было принято Минздравом на основе регистрационных материалов, а именно регистрационных удостоверений, материалов производителя о подлинности, проведения анализа польза/риск и клинических исследований по эффективности и безопасности вакцины”, – рассказал он.

Иващенко добавил, что CoronaVac – третий препарат, который Украина одобрила для профилактики коронавируса.

Ранее в стране были зарегистрированы две вакцины от коронавируса – Oxford/AstraZeneca (Covishield) и Pfizer/BioNTech.

Накануне экспертный центр Минздрава Украины сообщил, что рекомендовал зарегистрировать CoronaVac, однако окончательной информации о подписании регистрационных документов не было.

Украинская компания “Лекхим” получила квоту на ввоз в Украину 5 млн доз вакцины от Sinovac Biotech в первом полугодии 2021 года. Минздрав планирует закупить у нее 1,9 млн доз вакцины CoronaVac.

Ожидалось, что первые 700 тыс. доз поставят в Украину до конца февраля, но этого не произошло. Глава Минздрава Максим Степанов говорил 1 марта, что по контракту препарат должны поставить до 6 марта – “с предоставлением всех документов по поводу эффективности”. Позже в “Лекхиме” сообщили, что поставят препарат до 15 марта.

Заместитель министра здравоохранения Игорь Иващенко заявил 6 марта, что Украина из-за задержек с поставками наложит на “Лекхим” штрафы, которые указаны в контракте.

Вакцина компании Sinovac проходила третий этап клинических испытаний в Индонезии, Турции и Бразилии. В разных исследованиях она продемонстрировала от 50,38% до 91,25% эффективности. В “Лекхиме” заявили 4 марта, что по итогам третьего этапа исследований окончательная эффективность вакцины составляет 83,5%.

С 24 февраля украинцев вакцинируют прибывшей из Индии вакциной Covishield. 25 февраля прививки начали делать во всех областях. По состоянию на утро 10 марта в Украине вакцинировали почти 23,5 тыс. человек.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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