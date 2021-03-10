 

“Очень специфический юмор”. Жена продюсера “Квартал 95” Саливанчук показала подросших детей и маму

10.03.2021, 11:42, Новости дня
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Украинская актриса Анна Саливанчук на своей странице в Instagram опубликовала фото, для которого позировала вместе с двумя сыновьями и мамой. Все они надели одинаковые спортивные костюмы.

“Те, с кем можно смеяться, а не мило улыбаться, бесценны. Люблю наши встречи и очень специфический юмор. Часто нас никто не понимает. Но мы друг друга… кажется, даже без слов”, – написала она.

Актриса также отметила, что с некоторыми подругами видится редко, но эти встречи такие, что даже нет времени сделать фото.

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Публикация от Саливанчук Анна (@salivanchuk.anna)

Анна Саливанчук замужем за продюсером студии “Квартал 95” Александром Божковым. В 2015 году у пары родился сын Глеб. 1 сентября 2020-го у пары родился второй сын – Никита. Актриса опубликовала видео родов.

Наиболее известные проекты с участием Саливанчук – фильмы “Свингеры” и сериал “Однажды под Полтавой”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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