 

Из-за холодов жителям Подмосковья предложили рассрочку по платежам ЖКХ

10.03.2021, 11:40, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Губернатор Московской области Владимир Воробьев выступил с заявлением о необходимости принятия мер в связи с холодной зимой в регионе. Он отметил, что жители Подмосковья стали получать платежки за услуги ЖКХ с солидными суммами – до 12 тысяч рублей против шести-восьми в обычное время.

В связи с этим правительству Московской области Владимир Воробьев предложил облегчить людям ежемесячный платеж. “Рассмотрите там, где это необходимо, рассрочку платежей и не начисляйте ни штрафы, ни пени, а сделайте шаг навстречу”, – цитирует телеканал “360” главу региона. Зампред правительства области подтвердил, что эта тема крайне важна, а также отметил, что соответствующая работа уже ведется.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.12 / Старейшее дерево России прожило почти восемь веков

13.01 / Риск рака простаты ниже у тех, кто пьет много кофе?

29.07 / Суд снял арест с компаний из дела «крабового короля» после вмешательства Собчак

04.09 / Во время Гран-при Москвы умер велогонщик

28.09 / Лукашенко ответил Макрону на заявления касательно ситуации в Беларуси

12.09 / Дело окончено, не забудьте!

20.11 / Мнение: О запрограммированных жертвах населения в российских регионах

19.12 / Саша Черно назвала момент, когда «Дом-2» начал разваливаться

15.02 / Дочь Анастасии Волочковой начала музыкальную карьеру

11.08 / В Сети раскрыли секрет успеха хита Михаила Шуфутинского «Третье сентября»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска