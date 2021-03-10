 

В Подмосковье спасают попавшего под машину лиса

10.03.2021, 11:40, Разное
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У дороги возле деревни Кулаково поблизости от города Чехова в Московской области был обнаружен сбитый машиной лис. Животное спасли. Он получил прозвище Элвин и остался на реабилитацию. Прошел уже месяц, и лесной обитатель освоился жить рядом с людьми, передает сайт “Подмосковье сегодня”. Однако есть одна проблема – у него до сиз пор не срастаются кости после открытого перелома. Неравнодушные люди ищут средства, чтобы сохранить лапу лису и помочь ему вернуться к полноценной жизни.



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