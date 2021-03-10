 

“Почта России” объяснила свою неторопливость замедлением со стороны Роскомнадзора

10.03.2021, 11:31, Разное
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“Почта России” объявила, что отныне не будет отвечать на жалобы, связанные с медленной доставкой посылок. Как выяснилось, работу организации искусственно замедляет Роскомнадзор.

“В связи с тем, что отдельные несознательные граждане используют услуги Почты России для пересылки запрещённых, в том числе экстремистских материалов, вот уже много лет, как работа нашей организации искусственно замедляется Роскомнадзором”, – пояснили в пресс-службе. – “Безусловно, мы предпринимаем попытки устранить нарушения, для чего наши сотрудники выборочно вскрывают отдельные отправления и при выявлении потенциально опасного содержимого устраняют его или подменяют, однако имеющиеся ресурсы не позволяют обезопасить весь трафик отправлений”.

В РКН эту информацию пока никак не прокомментировали.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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