В Ярославской области считают, что успешной женщине не обязательно много зарабатывать, но важно самосовершенствоваться

10.03.2021, 11:32, Детали

Теги: Безработица, Бизнес

Служба исследований hh.ru провела опрос соискателей и выяснила, что жители Ярославской области вкладывают в понятия успешной женщины и успешного мужчины.

Большинство респондентов из Ярославской области считают, что успешная женщина постоянно самосовершенствуется, ставит высокие жизненные цели и достигает их, а также уверена в себе. Наименее значимыми показателями успешности женщины в регионе считают количество подписчиков в соцсетях, а также любовь к готовке и вождение собственного автомобиля.

Наиболее важные показатели успешного мужчины, по мнению жителей Ярославской области не совсем такие, как у женщин: на первом месте материальная независимость, на втором – уверенность в себе, на третьем – умение ставить высокие жизненные цели и достигать их. Наименее важные – количество подписчиков в соцсетях и любовь к готовке.

Интересно, что по мнению жителей Ярославской области, уважать окружающих и быть дружелюбной, всегда быть энергичной и позитивной, а также ухаживать за собой, все успевать и постоянно развиваться для успешной женщины гораздо важнее, чем для успешного мужчины. В свою очередь, для успешного мужчины значительно важнее, чем для женщины, строить карьеру, обладать лидерскими качествами, занимать руководящую должность и много зарабатывать.

На вопрос, считают ли респонденты себя успешными, 41% жителей Ярославской области ответили утвердительно, 51% – отрицательно, остальные затруднились выбрать.