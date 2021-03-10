Умер актер Николай Сморчков

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10.03.2021, 11:20, Новости дня
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Советский и российский актер Николай Сморчков, исполнивший роли в фильмах «Летят журавли» и «Война и мир», умер в возрасте 90 лет от коронавируса, сообщили в Союзе кинематографистов России.

«На 91-м году после тяжелого заболевания (коронавирус) ушел из жизни замечательный актер театра и кино Сморчков Николай Гаврилович. Николай Гаврилович был талантливым артистом, очень скромным, порядочным человеком, любим друзьями и коллегами», – передает ТАСС сообщение Союза.

Николай Сморчков родился 9 августа 1930 года. Он окончил ВГИК по курсу Сергея Герасимова и Тамары Макаровой, первую роль сыграл еще во время учебы (в картине Герасимова «Сельский врач»). После выпуска поступил на работу в театре Киноактера.

Сморчков сыграл более 200 ролей, он снимался в таких картинах как «Летят журавли», «Пять дней – пять ночей», «Мы вас любим», «Сквозь ледяную мглу», «Война и мир», «Кремлевские куранты» и других.



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