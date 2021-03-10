В МВД назвали обоснованным применение силы на акциях в поддержку Навального в Москве

10.03.2021, 11:20, Новости дня

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Московские стражи порядка обоснованно применяли силу и спецсредства к участникам акций в поддержку Алексея Навального, сообщил начальник ГУ МВД по Москве Олег Баранов, отвечая на вопрос депутата от фракции КПРФ.

«23, 31 (января) и 2 февраля московская полиция действовала в соответствии с действующим законодательством о российской полиции. Применялась сотрудниками полиции физическая сила, приемы самбо и специальные средства, которые также нам разрешено применять в случае необходимости пресечения как правонарушений, так и преступлений. В соответствии с действующим законодательством сотрудники московской полиции эти меры применяли к правонарушителям и лицам, которые совершали преступления на несанкционированных акциях в Москве», – сказал Баранов, передает ТАСС.

Напомним, сторонники блогера Алексея Навального организовали несколько несанкционированных акций в январе в Москве и некоторых других российских городах. Поводом для этого послужил арест Навального за многократные нарушения испытательного срока по делу о мошенничестве, за которое он был осужден условно на 3,5 года. 2 февраля суд заменил ему условный срок на реальный.

В связи с несогласованными акциями в РФ в начале 2021 года возбуждено 90 уголовных дел.