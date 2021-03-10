Мусульмане Франции попросили Эрдогана защитить их от Макрона

10.03.2021, 11:04, Разное

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Коллективное прошение о защите со стороны президента Турции лиц, исповедующих ислам во Франции, появилось на Change.org. https://www.change.org/p/recep-tayyip-erdogan-we-ask-president-erdogan-to-protect-muslims-in-france Поводом для просьбы Реджепа Тайипа Эрдогана о защите и оказании давления на французские власти стало нежелание "антимусульманского правительства Макрона" идти на диалог с приверженцами ислама в вопросе принятия закона "Об укреплении республиканских принципов".

Ранее, в декабре 2020 года, с просьбой "оказать воздействие на руководство Франции ради спасения от притеснений мусульман" к турецкому лидеру с официальным письмом обращалось исламское сообщество "Мили Гёрюш" (CIMG) и Французский совет мусульманской веры (CFCM).

По мнению мусульманского населения Франции, этот закон фактически запрещает исполнение заветов Пророка и ведение традиционной правоверной жизни для людей, исповедующих ислам. Кроме этого, скандальный антимусульманский закон не позволяет родителям выбирать форму и тип учебного заведения для своих детей кроме установленной, что идет в разрез с французской политикой предоставления обществу широко спектра свобод, вводит сегрегацию и ущемляет права общественной группы по религиозному признаку.

Текст петиции:



С принятием этого закона мы не можем воспитывать своих детей самостоятельно или отдавать в традиционные школы при общинах.

Все неправительственные исламские организации должны отчитываться о своей деятельности и всех крупных пожертвованиях, обязуясь раскрывать полную информацию о меценатах и тратах этих средств, что фактически сводит на нет возможность автономного существования.

Чтобы получать финансирование от французского правительства все члены организации, даже имамы, должны будут отречься от священных принципов и письменно подтвердить свою приверженность светским ценностям Франции.

Всем госслужащим, а также компаниям, предоставляющим государственные услуги или выполняющим работы по контракту с государством, будет запрещено выражать свои религиозные убеждения в рамках профессиональной деятельности и руководствоваться ими при оказании услуг.

Во франции около 15% (10 млн) мусульман, включая большое количество турецких граждан, причем среди представителей общин традиционно много детей, которых уже завтра могут насильно вырвать из рук родителей, привычной жизни и религии.

Сегодня во Франции есть некоторые районы, где мусульманского населения большинство. Люди живут своей жизнью, своей верой и традициями. И мы не хотим светской Франции, притесняющей и порицающей нас. Пришло время менять принципы согласно предпочтениям большинства людей проживающих в регионе, районе. Мы демократическая страна и демос сделал свой выбор, но власти республики идут против своего народа, против нас – мусульман. Мы просим вас помочь защитить принципы нашего исламского общества, традиции единоверцев. Французские политики, исповедующие ислам, которым связывают руки и угрожают не способны бороться и как-либо повлиять на притеснение мусульман в отличие от Вас. Вы один из немногих, кто способен повлиять на сложившеюся ситуацию и спасти братьев-мусульман. Храни Вас Аллах!