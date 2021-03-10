Skoda представила удлиненную версию модели Octavia

10.03.2021, 11:00, Новости дня

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Чешский автогигант Skoda официально рассекретил удлиненную версию модели Octavia.

Данный экземпляр отличается увеличенной колесной базой, а также модернизированными бамперами. Кроме того, предложенный экземпляр не получит других модификации. Известно, что под капотом удлиненной модели Octavia установили 1,4-литровый бензиновый двигатель с турбиной на 150 л.с. мощности. Автомобиль приводится в движение 7-ступенчатой роботизированной трансмиссией.

Кроме того, удлиненный экземпляр будет поставляться исключительно на китайский рынок, тогда как в остальные страны модель не поступит. Вместе с тем в РФ осуществляется серийная сборка модели Skoda Octavia NX, которая оценивается в 1,44 млн рублей.