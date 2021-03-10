Экс-совладелец сети магазинов Spar задержан в Петербурге

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10.03.2021, 10:58, Новости дня
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Сотрудники управления «К» Службы экономической безопасности ФСБ задержали в Санкт-Петербурге бывшего совладельца компании ООО «ТД Интерторг» (сети Spar и «Народная семья») Аллахверди Абдулаева, а также юриста и финдиректора компании по подозрению в хищении 8 млрд рублей у Сбербанка, сообщил источник в ГУ МВД по Петербургу.

Также был задержан мужчина, который оказывал фирме услуги по выводу заемных средств за границу, сообщил источник РБК.

«Накануне задержания в Санкт-Петербурге прошло более 30 обысков в квартирах сотрудников», – рассказал источник. По его словам, следственные мероприятия проводились в рамках уголовного дела, которое возбудили в декабре прошлого года в следственном департаменте МВД РФ по ч.4 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупном размере). Расследование началось после комплекса оперативно-разыскных мероприятий, проведенных оперативниками ФСБ, отметил он.

По версии следствия, представители ООО «ТД Интерторг» похитили 8 млрд рублей в Северо-Западном банке Сбербанка, рассказал источник в полиции.



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