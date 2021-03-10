 

Глава немецкой комиссии по вакцинации похвалил «Спутник V»

10.03.2021, 10:58, Новости дня
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Председатель постоянной комиссии по вакцинации при Институте имени Роберта Коха в Берлине Томас Мертенс дал положительную оценку российской вакцине «Спутник V».

Мертенс сообщил газете Rheinische Post, что «это хорошая вакцина, которая, по всей вероятности, когда-нибудь будет допущена и в ЕС». Он также указал, что «у российских исследователей очень большой опыт в сфере вакцин», и «Спутник V» разработан умело», передает Deutsche Welle.

Вместе с тем председатель организации, разрабатывающей рекомендации по вакцинации населения в Германии, отметил, что «Спутник V», как и препарат шведско-британского концерна AstraZeneca, является векторной вакциной, базирующейся на аденовирусе.

«Но в отличие от AstraZeneca, в нем используются два различных векторных вируса для первой и второй дозы. Это очень разумно, поскольку тем самым можно предотвратить потенциальное снижение эффективности из-за иммунной реакции на векторы», – указал Мертенс.

На данный момент в ЕС допущены три вакцины от коронавируса – препараты BioNTech/Pfizer, Moderna и AstraZeneca. 11 марта EMA, предположительно, одобрит также вакцину американского концерна Johnson&Johnson.

Вместе с тем в ЕС обвиняют РФ в якобы использовании вакцины от COVID для «ведения пропанаелы». Об этом, например, сообщил накануне председатель Евросовета Шарль Мишель, указав, что «Европа не будет использовать вакцины в пропагандистских целях».

Между тем в Венгрии уже началась вакцинация «Спутником V», Чехия и Словакия хотят последовать ее примеру.

Напомним, общая численность населения 45 стран, в которых зарегистрирована вакцина «Спутник V», превысила 1,2 млрд человек. Российский препарат поднялся на второе место среди вакцин против коронавируса по количеству одобривших ее государств.



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