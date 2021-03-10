В РФ выявили 9 тыс. новых случаев коронавируса

10.03.2021, 10:58, Новости дня

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За минувшие сутки в РФ выявлено 9079 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 4,3 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в РФ выявлено 9079 новых случаев коронавируса в 83 регионах, из них 10,7% не имели клинических проявлений болезни.».

Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 1116, Санкт-Петербурге – 959, Нижегородской области – 378. Всего в стране выявлено 4 351 553 вирус-положительных пациента в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 3 945 527 человек, из них 13 350 человек вылечились за последние сутки.

Также за сутки зафиксировано 466 летальных исходов. За весь период в РФ от коронавируса скончались 90 275 человек.

Накануне, 9 марта, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 9445. Таким образом, число новых случаев за сутки снизилось на 366.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.