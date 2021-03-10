Европарламент снял неприкосновенность с Пучдемона и двух его соратников

10.03.2021, 10:54, Новости дня

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Депутаты Европарламента 9 марта сняли неприкосновенность с экс-главы правительства Каталонии Карлеса Пучдемона и двух его соратников – бывших министров Тони Комина и Клары Понсати. Об этом сообщило ВВС.

За лишение их неприкосновенности проголосовало большинство депутатов парламента Европейского союза. В случае с Пучдемоном – 400 голосов “за” и 248 “против”, в случае с Комином и Понсати – 404 “за” и 247 “против”. Теперь их могут выдать Испании, где им грозит заключение за референдум о независимости Каталонии.

Тайное голосование состоялось вечером 8 марта, результаты были объявлены на следующий день.

28 октября 2017 года кабинет министров Испании лишил полномочий главу правительства Каталонии Пучдемона, обвиненного в организации референдума о независимости региона. 2 ноября Национальный суд Испании постановил взять под стражу членов отстраненного правительства Каталонии по обвинению в попытке государственного переворота.

Пучдемон выехал в Брюссель и заявил, что останется за границей до тех пор, пока не получит гарантии “честного судебного процесса”.

В конце марта 2018 года немецкая полиция задержала его по запросу испанских властей.

12 июля суд федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн (Германия) разрешил выдачу Испании Пучдемона по обвинению в растрате государственных средств, при этом экстрадицию по обвинению в подстрекательстве к мятежу в Германии посчитали невозможной.

Верховный суд Испании 19 июля отозвал международный ордер на арест Пучдемона и пяти его соратников, потому что решение немецкого суда в случае экстрадиции политика исключало процесс по делу о мятеже. Суд в Германии также официально прекратил процедуру экстрадиции бывшего главы женералитата Каталонии.

В июле 2018 года Пучдемон вернулся в Бельгию.

14 октября 2019 года Верховный суд Испании вынес приговоры 12 каталонским политикам, причастным к организации референдума о независимости в 2017 году. Вице-президента женералитата Каталонии Ориола Жункераса приговорили к 13 годам заключения. Еще восемь обвиняемых получили от девяти до 11,5 года тюрьмы.

Пучдемон добровольно явился в брюссельскую прокуратуру и попросил власти Бельгии не выдавать его Испании, мотивируя это слишком жесткими приговорами, вынесенными его соратникам по борьбе за независимость Каталонии.

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