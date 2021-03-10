Ермак: Конкретный план мирного урегулирования – на столе. Россия должна сказать, готова ли она идти путем установления мира на Донбассе

10.03.2021, 10:54, Новости дня

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В рамках переговоров по урегулированию конфликта на Донбассе в нормандском формате Германия, Франция и Украина разработали план мирного завершения войны, стороны ждут реакцию России. Об этом глава Офиса президента Андрей Ермак заявил в ходе онлайн-дискуссии “Конфликт на Востоке Украины: перспективы на 2021 год” 9 марта, передает корреспондент издания “ГОРДОН”.

“В рамках нормандского формата был предложен очень мощный шаг, который мы сегодня обсуждаем и который, я надеюсь, через неделю – две будет предметом мощного обсуждения во время видеоконференции в нормандском формате – это так называемые кластеры – логичные шаги, которые полностью соответствуют духу и принципам Минских договоренностей, международному праву и могут, в случае их согласования, стать основой для дорожной карты, которая действительно бы завершилась установлением мира на Донбассе, возвращением, реинтеграцией оккупированных территорий в Украине и проведением местных выборов”, – сказал Ермак.

Он подчеркнул, что сейчас есть совместная позиция Украины, Германии и Франции по этому документу.

“Мы ждем такой же позиции от РФ. Россия должна четко сказать, готова ли она идти путем установления мира на Донбассе, или она не хочет мира в Украине”, – добавил Ермак.

Глава ОПУ подчеркнул, что сегодня “конкретный план мирного урегулирования – на столе”.

“И мы считаем, что он абсолютно соответствует духу и принципу Минских договоренностей, он соответствует нормам международного права. И в случае, если Россия, которая сегодня декларирует свою готовность по прекращению войны, реинтеграции оккупированных территорий в Украине, возвращения наших граждан, то это будет соответствовать всем критериям. Сегодня мы должны четко заявить – мы идем по этому пути или кто-то должен сказать: нет, мы против этого и не хотим мира в Украине. Тогда всему миру будет понятно”, – резюмировал Ермак.

В 2014 году Россия оккупировала Крым и начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией, и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта на Донбассе ведутся в трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), а также в нормандском формате – с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.

Последний раз саммит лидеров “Нормандской четверки” проходил больше года назад – 9 декабря 2019 года в Париже. В его итоговом коммюнике указано, что стороны договорились о прекращении огня, открытии новых пунктов пропуска, обмене удерживаемыми лицами по формуле “всех на всех” до 31 декабря 2019 года, разведении сил и средств на трех новых участках на Донбассе, продлении на год действия закона “Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей” и расширении мандата специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Договоренности были выполнены частично.

Ожидалось, что следующий саммит состоится в марте – апреле 2020 года, однако этого не произошло.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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